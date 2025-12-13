このページの本文へ

銀座コージーコーナーで12月26日から

新年からかわいい♡ 着物ミッキーのディズニー焼菓子ギフトが今年も登場

2025年12月13日 15時30分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

もらったら嬉しいかわいさ♡

　銀座コージーコーナーは12月26日から全国の店舗にて、ディズニーデザインの年末年始限定スイーツギフトを販売する。

人気のディズニーシリーズに年賀Ver.が登場

　ディズニーデザインのスイーツは、銀座コージーコーナーのお正月ギフト恒例商品。今年も昨年に引き続き「和モダンなお正月」をテーマに「＜ディズニー＞新春スイーツバッグ」を展開。

▲＜ディズニー＞新春スイーツバッグ
価格：1080円
内容：バターマドレーヌ　3個、いちごマドレーヌ　2個、クッキー（ミッキー／黒）3個、クッキー（ミッキー／白）2個、クッキー（ホワイトチョコ）2個、クッキー（いちご）2個

　焼菓子は、「ミッキー」アイコン柄クッキーに、「ミッキーマウス」「ミニーマウス」をそれぞれプリントしたクッキー、しっとりふんわり焼き上げた定番人気のマドレーヌ2種とバラエティ豊かに詰め合わせ。

　「和モダンなお正月」をテーマにしたバッグで提供される。

専用バッグ：表面

専用バッグ：裏面

　おめでたい朱色のバッグの正面は着物姿であいさつする「ミッキーマウス」たちを、裏面には2026年の干支・“午（うま）”や「ミッキー」アイコン柄を組み合わせてデザインしている。

手土産に使えそう！

　年末年始の帰省や差し入れに使いやすいバッグ型のお土産。（バッグのデザインもキャラクターたちがみんなかわいい♡）中身もマドレーヌやクッキーなど食べやすいものが多く、みんなに喜んでもらえそう。

　特にディズニー好きな方にはおすすめしたいギフトセットだ！

　（※文中の価格はすべて税込）

