新年からかわいい♡ 着物ミッキーのディズニー焼菓子ギフトが今年も登場

銀座コージーコーナーは12月26日から全国の店舗にて、ディズニーデザインの年末年始限定スイーツギフトを販売する。

人気のディズニーシリーズに年賀Ver.が登場

ディズニーデザインのスイーツは、銀座コージーコーナーのお正月ギフト恒例商品。今年も昨年に引き続き「和モダンなお正月」をテーマに「＜ディズニー＞新春スイーツバッグ」を展開。



▲＜ディズニー＞新春スイーツバッグ

価格：1080円

内容：バターマドレーヌ 3個、いちごマドレーヌ 2個、クッキー（ミッキー／黒）3個、クッキー（ミッキー／白）2個、クッキー（ホワイトチョコ）2個、クッキー（いちご）2個

焼菓子は、「ミッキー」アイコン柄クッキーに、「ミッキーマウス」「ミニーマウス」をそれぞれプリントしたクッキー、しっとりふんわり焼き上げた定番人気のマドレーヌ2種とバラエティ豊かに詰め合わせ。



「和モダンなお正月」をテーマにしたバッグで提供される。

おめでたい朱色のバッグの正面は着物姿であいさつする「ミッキーマウス」たちを、裏面には2026年の干支・“午（うま）”や「ミッキー」アイコン柄を組み合わせてデザインしている。

手土産に使えそう！

年末年始の帰省や差し入れに使いやすいバッグ型のお土産。（バッグのデザインもキャラクターたちがみんなかわいい♡）中身もマドレーヌやクッキーなど食べやすいものが多く、みんなに喜んでもらえそう。

特にディズニー好きな方にはおすすめしたいギフトセットだ！

（※文中の価格はすべて税込）