クリスマスが今年もやーってくるう！ プレゼントは自分で組み立てるゲーミングPCでいかがでしょう？

2025年12月20日（土）・21日（日）、パソコン専門店「アプライド」は全店舗にて「自作パソコン組み立てイベント」を開催します。本イベントでは、専門スタッフのサポートを受けながら自作PCを組み立てます。CPUの取り付けやケーブル配線など、自分の手でパソコンを組み立てられる点が大きな魅力。自作PCに興味があったけどハードルが高い……と思っていた人にはもってこい。専門スタッフのサポートを得ながら挑戦できるイベントです。

毎回PC組み立てセットがお買い得なイベントで、今回も3種類のセットがラインアップ。目玉はRyzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTのゲーミングPC。処理性能が高いCPUとビデオカードの組み合わせで、最新のゲームタイトルを高画質、きれいな映像表現で楽しめます。

さらにオプションにてゲーミングPCのスペックをアップグレードすることも可能です。通常よりもかなり割安に構成を強化できるので、長く使うことを考えてワンランク上の構成を選ぶのもアリですね。

イベント限定のお得なPC組立セット

オススメNo.1のPC組み立てセットは、CPUにAMD Ryzen 7 9800X3D、ビデオカードにASRock製Radeon RX 9070 XT搭載モデルを採用したハイスペック仕様です。メモリーはDDR5の32GB（16GB×2）、ストレージは1TBのNVMe SSD（PCIe 4.0×4接続）。マザーボードはASRock製のAMD B850チップセット＆Wi-Fi搭載モデル。電源ユニットは850W 80PLUS GOLD仕様の製品で安定性も十分です。

PCケースはアプライドのゲーミングPCブランド「Barikata」のロゴが入った「JPG-29A」。黒／白で筐体カラーを選択できます。7色に光るRGBファンが外からもしっかり見えるピラーレス仕様で、PCゲーミングの気分を高めてくれます。

オプションではメモリーとストレージ、ビデオカードをアップグレード可能。昨今のメモリー高騰を受けると、2万5000円で32GB（16GB×2）→64GB（32GB×2）と強化できるのは嬉しい点かもしれません。メモリー価格の動向は読みづらいので、長くこのパソコンを使うことを見込んでアップグレードしておくのも良さそうですね。

2つ目のセットは、CPUにAMD Ryzen 7 9700X、ビデオカードにASRock製のRadeon RX 9060 XT 16GB搭載モデルを採用したミドルクラス構成。メモリーはDDR5の32GB（16GB×2）、ストレージは1TBのNVMe SSD（PCIe 4.0×4接続）を搭載。マザーボードはASRock製のAMD B850チップセット＆Wi-Fi搭載モデルです。電源ユニットは650W 80PLUS BRONZE仕様の製品となります。

オプションでは、メモリーとストレージ、ビデオカード＆電源ユニットがアップグレードできます。同じくメモリーのアップグレードも注目ですが、ビデオカード＆電源ユニットも1ステップ上の製品に選択可能。より快適な動作を求めてを強化を検討してみてはいかがでしょうか？

入門向けとしてオススメなのが、CPUにAMD Ryzen 5 5600GT、ビデオカードにASRock製のRadeon RX 9060 XT 8GB搭載モデルを採用したこちらのセット。メモリーはDDR4の16GB（8GB×2）、ストレージは1TB NVMe SSD（Gen3）を搭載。マザーボードはASRock製のAMD A520チップセットを搭載したMicro-ATX規格のモデル。電源ユニットは650W 80PLUS BRONZE仕様の製品です。

オプションでは、メモリーとストレージのアップグレードが可能です。16GB（8GB×2）から32GB（16GB×2）へとメモリーを強化できる点も魅力ですね。RGB非対応モデルからRGB対応モデルを選べるのも嬉しいポイント。容量の強化だけでなく、見た目にもこだわりたい人にはナイスなオプションでしょう！

「ハウズ」で申し込みすると「むにゃむ」のぬいぐるみがもらえる！

本イベントはアプライド全店に加え、アプライドグループの雑貨専門店「ハウズ」店舗でも申し込みを受け付けています。ハウズ経由で申し込むと、公式キャラクター「むにゃむ」のぬいぐるみがもらえるのも恒例の特典。気になった方はこちらもぜひ！

自分でパソコンを組み立てられて、なおかつ通常よりもゲーミングPCをお買い得に手に入れられるのが、アプライドの自作パソコン組み立てイベントです。クリスマスプレゼントに、自分で組み立てるゲーミングPCはいかがでしょうか？