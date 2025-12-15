ライブ中の写真が令和版「奇跡の一枚」だと評判になり、飛躍的に名前が知られるようになった中川 心（なかがわ・こころ）さんが、「2026年度カレンダー 壁掛／卓上」（発売元：G-STYLE、価格：各2750円）の発売記念イベントを12月7日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

7月に「あまいものつめあわせ」を卒業した中川さんだが、アイドル界で大人気の「iLiFE!」「のんふぃく！」などを擁する「HEROINES」の新グループでデビューすることを発表。大手事務所「TWIN PLANET」に所属することも決まり、注目が集まるなかでのイベント開催となった。

――まずはカレンダーについて聞かせてください。

【中川 心】 夏の終わりに豪州のケアンズで撮ったのですが、ホテルやレストランなど、いろいろな場所に行きました。壁掛も卓上も同じ写真が使われているのですが、初めてのカレンダーなのでファンの方々にもすごく喜んでいただけました。

――どんな姿が楽しめますか？

【中川 心】 現地で買った「AUSTRALIA」とプリントされたTシャツを着た写真とか（1月・2月）、ロケ最終日にレストランで夕飯を待っているときの写真とか（7月・8月）、「この場所でこう撮る！」というのを決めずに自然な感じに仕上がっているものが多いです。

――お気に入りは？

【中川 心】 泊まったホテルの客室で撮った写真（11月・12月）です。日本と比べてめちゃくちゃ広くて窓からの景色もいいし、過ごしやすかったのでいい表情が出ていると思います。顔が盛れている点が特に気に入っています（笑）。

――さて、新グループでのデビューについても。

【中川 心】 スターティングメンバーは私以外にも阿部菜々実ちゃんと鈴木遥夏ちゃんの3人が決まっていて、いまオーディションでメンバーを選考中。2月下旬～3月上旬を目処にデビューする予定です。グラビアは機会があればやりたいですが、当面はアイドルとしての活動に注力したいと考えています。

阿部さんと鈴木さんは2022年5月に活動終了した「ラストアイドル」の元メンバーだし、中川さんも加われば話題になることは必至。グループ名はまだ未定だが、詳細の発表を待ちたいところだ。12月22日には、中川さん単独で「こころまつり VOL.3 クリスマススペシャルイベント」を開催。麻布十番にあるライブレストラン「AZABU balloon」にて。