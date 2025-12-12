Google Gemini×arrows AIの“W AIスマホ”、「arrows Alpha」がau Online Shopで販売開始

FCNTは12月12日、最新のスマートフォン「arrows Alpha」を「au +1 collection」で発売することを発表した。

「arrows Alpha」は、高いパフォーマンスを誇る「Dimensity 8350 Extreme」を搭載し、RAMは12GB、仮想メモリで12GBまで拡張可能な5Gスマートフォンだ。プロセッサやメモリの構成により、高品質なゲームやAI機能が快適に利用できるとしている。また、Googleの「Google Gemini」と独自の「arrows AI」のダブルAI機能を持ち、ユーザーの好みに応じたパーソナライズされたAI体験を提供する。

高解像度カメラも特筆すべきポイントだ。「arrows Alpha」は約5,030万画素のカメラを装備し、ソニーの「LYTIA・LYT-700C」センサーを採用しているので、夜間でも美しい撮影が可能だという。また、様々なシーンでAIが最適な撮影環境を提供し、記念写真や日常のスナップなど、重要な瞬間を鮮明に残すことができる。

長持ちバッテリーも強みの一つ。5,000mAhのバッテリーは大容量で、約35分でフル充電できる90W急速充電器が同梱されている。さらに、電池の劣化を最小限に抑える独自技術で、長期間使用しても初期の性能を維持する。

発売記念として、「arrows Alpha SIMフリースマートフォン発売キャンペーン」が実施され、購入者全員に5,000円（税抜）の割引が適用される。このキャンペーンは在庫がなくなり次第終了となるため、興味のあるユーザーは早めのチェックが必要だ。