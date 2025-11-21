AIスマホの本命「arrows Alpha」発売　Dimensity 8350 Extreme搭載で性能強化

最新フラッグシップ「arrows Alpha」が楽天モバイルで発売

FCNT合同会社は11月21日、最新フラッグシップモデル「arrows Alpha（アローズ アルファ）」を、楽天モバイルで発売した。スマートフォン性能とAI技術を組み合わせた本製品は、高品質カメラや大容量メモリを備えたハイエンドモデルとなっている。

AI×高性能チップで快適な操作と高画質撮影を実現

arrows Alphaには、最新チップセット「Dimensity 8350 Extreme」を採用。AIを活用したスムーズな操作性を提供するとともに、ゲーム用途でも高いグラフィック性能を発揮する。

独自のAIアシスタント「arrows AI」に加えて、Googleの生成AI「Google Gemini」にも対応し、自然な対話操作や個別化された情報取得をサポートする。カメラはAIポートレート、暗所撮影、ズーム撮影など幅広いシーンに対応し、安定した高画質を実現する。

高リフレッシュレートディスプレイとMIL準拠の耐久性能

ディスプレイには約6.4インチのLTPOスクリーンを搭載し、144Hzリフレッシュレートによる滑らかな表示が可能。「Eyecare」機能によりブルーライトを抑制し、目の負担軽減にも配慮されている。

さらに、米国国防総省のMIL規格に準拠した防水・防塵性能を備え、厳しい環境でも使用できる高い耐久性を確保している。

大容量バッテリーと環境配慮設計、2色展開で登場

バッテリーは5,000mAhの大容量で、最大2日間の連続使用に対応。急速充電にも対応しており、約35分でフル充電が完了するという。環境配慮型の設計が評価され、「エコマークアワード2025 ベストプロダクト」を受賞している。

arrows Alphaは楽天モバイルで取り扱われ、ホワイトとブラックの2色を展開。専用90W充電器が付属し、OSアップデートやソフトウェア更新も長期にわたり提供される。