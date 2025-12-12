冬に合う“芳ばし系”ビール、「パーフェクトサントリービール」に冬限定アンバーが登場

サントリーは2026年1月27日、「パーフェクトサントリービール〈アンバーエール〉」を全国で数量限定発売します。アルコール度数は5.5％のビール商品で、350ml・500mlの2サイズ展開。

「パーフェクトサントリービール」は、“糖質ゼロ”でありながら、本格的な飲みごたえと爽快な後味を特徴とするブランドです。

今回発売するアンバーエールは、芳（こう）ばしい麦の香りとすっきりとした後味が楽しめるという限定商品です。

中味には深いコクが特徴というダイヤモンド麦芽を一部使用し、ブランドらしい飲みごたえを持たせています。

複数種類の濃色麦芽による芳ばしさと、上面発酵酵母による醸造香が調和した香りのふくらみに加え、糖質ゼロならではとされるすっきりとした後味も味わえるといいます。

濃い赤のパッケージが目印！

今回のアンバーエールは、麦の香りとすっきりした後味が組み合わさり、ほどよい飲みやすさが感じられる仕立てということ。日本で一般的な「ラガー」タイプではなく、「エール」タイプで、クラフトビールのような満足感を期待できますね。

糖質ゼロでありながらクラフトビールのように香りをじっくり楽しめるとは、試してみたくなるポイントです。



限定発売なので、気になる人は見かけた時にゲットしてください！

※価格は税込み表記です。