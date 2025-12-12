アイドルグループ「テラテラ」の紫色担当として活躍する池本しおりさんが、「2026年カレンダー」（発売元：わくわく製作所、価格：3630円）の発売記念イベントを11月28日、秋葉原の書泉ブックタワーで開催した。

いま22歳の池本さんは、高校生のころに参加したヤングジャンプの「制コレ'20」から芸能活動をスタート。ファイナリスト選出という成果を上げたが、その後は「ミニグラ（ミニマム＆グラマラス）の超新星」というキャッチコピーで人気者に。カレンダーはこれが初めてだ。

――手にしてみた感想から聞かせてください。

【池本しおり】 ずっと「カレンダーを出したい」と言っていたし、その夢が叶えられてうれしいです。こうして出来上がったものを見たら、「でかっ！」と思ったのが素直な気持ち（笑）。撮影は9月に都内のスタジオでやりました。

――お気に入りは？

【池本しおり】 黒のビキニの写真です（11月・12月）。1年の最後に飾るものですし、ちょっと大人っぽい表情で、おしゃれに撮っていただいた点を推したいです。

――ほか注目は？

【池本しおり】 メイド服（5月・6月）や猫耳カチューシャ（7月・8月）など、コスプレっぽい写真があることです。特に猫耳のほうは撮影のときに着ぐるみを着た気分に……。すごく可愛いと思いました（笑）。

――どこに飾ってほしいですか？

【池本しおり】 毎日見てもらいたいから、部屋で一番目立つ場所に！ 玄関にも貼って、朝に家を出るときに目を合わせて「行ってきます」と言ってほしいです。

――2025年はどんな年になりましたか？

【池本しおり】 いろいろなグラビア撮影をやらせていただき、そのたびに学ぶことの多い1年でした。グループ活動のほうも新体制になって、昨年以上にパワフルに楽しく過すことができました。紫色で大人っぽいイメージもありますが、明るく元気なムードメーカーです！

クリスマスも都内でライブの予定だが、毎年の恒例行事として12月29日に「テラテラ 年末スペシャルライブ 2025」を白金高輪のSELENE（セレネ）b2で開催。「2025年最後のライブなので大集結してほしいです」と参加を呼びかけた。