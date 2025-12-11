アイドルグループ「Chuu♡Cute（チューキュート）」もプロデュース。グラドルとして絶大な人気を誇る長澤茉里奈（ながさわ・まりな）さんが、30歳を記念した写真集「MARINERS」（発行元：G-STYLE、定価：3300円）の発売記念イベントを11月30日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

生誕30周年の写真集を絶対に出したいと考えていた長澤さんが、版元に直談判して実現に至ったのがこちら。まりなーず（＝応援するファンの総称）への感謝を示す意味で、やはりシアトル・マリナーズの本拠地に行こうという話が持ち上がり、7月に渡米することが決まったそうだ。ハワイやロサンゼルスはあっても、シアトルで撮ったグラビア写真集は聞いたことがないし、これは歴史的な快挙と言えるだろう。

――撮影コンセプトは？

【長澤茉里奈】 「アメリカンロリ♪」です。ロケ地が決まってからアメリカの中高生のビジュアルを研究し、可愛い髪型と衣装の写真をいっぱい詰め込みました。とはいえ「写真集はエロくあれ！」というのが私のポリシーですから、肌の露出でも攻めているのでご安心ください（笑）。

――お気に入りは？

【長澤茉里奈】 子供部屋でUNOを上に投げている写真です。一発撮りだったのですが、自分で投げているのにびっくりして目をつむっちゃいまして。でも、その顔も可愛いということで使われた思い出の1枚です。

――シアトルらしさを感じる写真は？

【長澤茉里奈】 観光地やマネージャーさんの母校にも行きましたが、特にパブリックマーケット前で撮った写真が印象的。モデルを撮るカメラマンさんだったので、背景に溶け込むような雰囲気に仕上がっている点をオススメしたいです。

――ファンから評判がよかったのは？

【長澤茉里奈】 スーパーの店内をぐるぐる回る様子が大好評でした。髪型は三つ編みのツインテール、服装は黒のTシャツにデニムパンツでしたが、胸を出さなくてもバズるんだ……と。YouTubeの「まりちゅー部」にもメイキングを公開したので視聴してみてください！

ステージには写真集の表紙にも採用された、背番号「MARINA 30」のユニフォームを着て登場。「私しか着られない、世界に1着だけの特注品です。存分に楽しんでほしいです！」と集まったまりなーずを沸かせた。SNSに公開した「人生最後になりそうな制服ディズニー」も毎日話題になっていたし、長澤さんらしい可愛さを持ち味に2026年も活躍しそうである。