今回は横折りも登場！ Y!mobileがnubiaの格安折りたたみスマホ発売　“Fold”も実質6万円台

Y!mobile（ソフトバンク）は、ZTE／nubiaブランドの折りたたみスマートフォン2機種を発売することを発表した。

nubiaの“Fold”がY!mobileから発売

2年後の端末返却を前提に6万7680円で利用可能

まずはY!mobile初の横折り、Foldタイプの端末となる「nubia Fold」。12月4日発売で通常価格は17万8560円。MNPで「シンプル3 M/L」契約時に2万1600円割引になるほか、「新トクするサポート（A）」で48回分割を選択したうえで、25ヵ月目に特典を利用して端末を返却することで、支払総額は6万7680円になるとしている。

開いた状態では8型（2480×2200）、カバー側にも6.5型（1172×2748）のディスプレーを搭載。厚みは開いた状態で5.4mm、閉じた状態でも11.1mmと薄型であるのが特徴的。

そのほかのスペックもハイエンド級で、SoCはSnapdragon 8 Elite、12GBメモリー、256GBストレージ。カメラは50メガ＋超広角50メガ＋マクロ5メガの3眼構成で、フロントカメラはイン側／カバー側ともに20メガ。バッテリーは6560mAhと大容量。防水・防塵のレベルはIP54と防滴レベル、FeliCaもサポートしている。OSはAndroid 15。

本体サイズは開いた状態は144×160×5.4mm、閉じた状態は73×160×11.1mm、重量は約249g。カラバリはブラックの1色。

今年も格安Flipが登場した！

サブディスプレーが4型となって利便性さらに強化

もう1機種は縦折り、Flipタイプの「nubia Flip 3」。格安折りたたみ機としてY!mobileではおなじみのモデルの第3世代機。来年1月中旬以降の発売を予定している。

カバーディスプレーがほぼ背面一体に広がる4型（1200×1092）と大型化。アプリやウィジェットとさらに他用途に利用できるようになった。開いた状態のディスプレーは6.9型（1188×2790）。

そのほか主なスペックは、MediaTek Dimensity 7400X、6GBメモリー、128GBストレージ、50メガ＋超広角12メガ（イン32メガ）カメラ、4610mAhバッテリー、IP54の防水防塵、FeliCa、Android 15など。カラバリはブラックとホワイトの2色。