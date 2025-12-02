ついにGalaxyから3つ折りスマホが登場！　名前は「Galaxy Z TriFold」

ファーウェイが3つ折りスマホ「HUAWEI Mate XT」を中国でリリースしたのは昨年9月のこと。そこから約1年少々の遅れで、ついにサムスン電子からも3つ折りモデルが登場した。製品名は「Galaxy Z TriFold」。12月12日に韓国で販売が開始され、中国・台湾・シンガポール・UAE・米国などでの投入も予定している。日本についてはリリース内で触れられていない。

Galaxy Z TriFoldは1枚あたり6.5型、完全に広げると10型のディスプレーとなる。開き方は「Z」型だったHUAWEI Mate XTに対して、扉部分が上下に重なる両開きとスタイルは異なっている。本体の厚みは最薄部で3.9mmと驚異的な薄さで、折りたたんだ状態では12.9mm。

開いた状態では、縦に3つのアプリを同時に開いたり、大画面でタブレット感覚で利用することの両方が可能。また、単体でSamsung DeX機能を搭載しており、最大4つの仮想ワークスペースで、それぞれ5つまでのアプリを同時に起動して、Bluetoothキーボード／マウスを使い、PC感覚で利用することにも対応している。

主なスペックは、メインディスプレーが10型AMOLED（2160×1584、120Hz対応）、カバーディスプレーが6.5型AMOLED（1080×2520、120Hz対応）、Snapdragon 8 Elite、16GBメモリー、512GB／1TBストレージ、カメラは200メガ＋12メガ（超広角）＋10メガ（光学3倍望遠）でディスプレー側とカバーディスプレー側はパンチホールの10メガ、5600mAhバッテリー（45W充電対応、Qi対応）、側面指紋センサー、防水対応（IP48）、Android 16（One UI 8）など。

本体サイズは、折りたたみ時は159.2×75×12.9mm、展開時は159.2×214.1×3.9～4.2mm、重量は309g。