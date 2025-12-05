TikTokのフォロワーは47万人。インフルエンサーとして活躍する乃真ゆの（のま・ゆの）さんが、1st DVD「はじける初体験」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：105分、価格：4620円）の発売記念イベントを11月8日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

熊本県出身の乃真さんは、福岡県の事務所に所属してグラビア活動をスタート。そこで「写真を撮られる楽しさ」に目覚め、3年ほど前に上京したという経歴の持ち主である。今夏に都内で撮影された1st DVDは、とある企業に務めるOL役で魅せる映像だ。

――どんな展開ですか？

【乃真ゆの】 最初はメガネ＆ノースリーブニットという出で立ちで、ちょっと知的で大人な雰囲気でオフィスに登場。職場の新入社員（＝視聴者）と恋愛関係になり、あれこれ誘っていく流れになっています。

――シーンとしては？

【乃真ゆの】 スーツをはだけてセクシーなランジェリーを披露したり、サイズの小さなビキニでエクササイズして汗を流したり、その後に一緒にバスルームに行って体を洗わせたりします。

――オススメは？

【乃真ゆの】 競泳水着で運動するシーンです。水泳をやっていたから競泳水着は似合うと思うし、「トーッ！」「ヤァ！」とキックボクシングをやるところ楽しめます。ラストの残業シーンも、「終わったら家に行ってもいい？」と誘うところに注目してほしいです。

――DVDデビューも飾りましたし、今後の抱負も。

【乃真ゆの】 グラビアは表情やポーズの魅せ方で雰囲気がガラッと変わるし、そこをきちんと勉強しつつ、いつか写真集を出してみたいです。チャームポイントは胸と言いたいですが、お尻の魅力に気づいたのでそこも推していきたいです（笑）。

趣味はカラオケなのだが、昭和歌謡が好きで小林明子さんの名曲「恋に落ちて -Fall in love-」などを歌うとか。特技の料理についても、「ロールキャベツのトマト煮が一番好きでよく作っています」と語り、家庭的な一面をのぞかせた。まだアナウンスはないが、2nd DVDリリースにも期待が寄せられる。