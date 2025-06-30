カスタムPC組み立ての腕前を競う大会！

アスキーが独占配信しました

MSIは11月29日、ベルサール秋葉原を会場に、カスタムPCイベント「MSIカスタムPC王者決定戦2025 〜新たなる覇者〜」を開催した。

本イベントはカスタムPC組み立ての腕前を競うもので、「インフルエンサーPC早組大会」と「カスタムPC王者決定戦 本戦」の2部構成。2024年に初めて開催され、今回で2回目となる。

第1部のインフルエンサーPC早組大会はその名の通り、PCに精通するインフルエンサーたちがPC組み立て速度を競う大会。YouTuberなどからなる6名のゲストが参加し、その腕前を披露した。

第2部のカスタムPC王者決定戦 本戦は事前応募の一般参加者によるPCの組み立て技術を競うもの。制限時間内にPCを組み立て、4つの審査項目で点数を競う。もっとも優れたPCを組み立てた人には、100万円相当のハイエンドPCパーツが贈呈されるなど、豪華賞品も用意されている。

この記事では、本イベントにおける会場レポートをお届けしよう。なお、ステージイベントに関してはアスキーのYouTubeチャンネルにて独占配信されているので、くまなくご覧になりたい方は、ぜひそちらもチェックしていただきたい。

インフルエンサーってこんなに組むの早いんだ……

第1部：インフルエンサーPC早組大会

第1部となるインフルエンサーPC早組大会は、それぞれに割り当てられたPCパーツで組み上げるまでの時間のみを競うもの。配線の美しさなどは基準にならない。

ただし、この大会は「完璧に組み立てるまでの時間」を競うので、MSIの審査員によるチェックで組み立ての不備があった場合、やり直しが発生するというレギュレーションだ。参加者は下記の6名となる。

●参加者

・清水貴裕さん（MSIスペシャルアドバイザープロオーバークロッカー）

・黒戸モノさん（YouTuber）

・シュラララ!!さん（YouTuber）

・At.Holyネズミさん（YouTuber）

・森田健介さん（自作PC自作アドバイザーM氏）

・すけこむさん（YouTuber）

使用するPCパーツは抽選で決められるため、参加者は当日まで構成がわからない状況となる。

早く組まなければならない状況で、かつマニュアルもない。そのため、複雑な構造のPCパーツや触ったことがないものが課されると難しくなるというわけだ。

どの参加者もさすがの腕前で、手際よくPCを組み立てていく。最終的な順位は、1位：At.Holyネズミさん、2位：すけこむさん、3位：清水貴裕さん、4位：森田健介さん、5位：黒戸モノさん、6位：シュラララ!!さんとなった。

1位のAt.Holyネズミさんは、なんと21分38秒で組み立てを完了。結果、4位まで20分台というハイレベルな争いだった。

なお、1位のAt.Holyネズミさんは昨年の大会に引き続き2連覇。前回よりも大きくタイムを短縮し、圧倒的なスピードを見せつけた。