激選の様子はアスキーYouTubeチャンネルで！
PCって21分で組めるの!? 優勝すれば“100万円のPCパーツ”!? アスキーが独占配信した「MSIカスタムPC王者決定戦2025」会場レポート
カスタムPC組み立ての腕前を競う大会！
アスキーが独占配信しました
MSIは11月29日、ベルサール秋葉原を会場に、カスタムPCイベント「MSIカスタムPC王者決定戦2025 〜新たなる覇者〜」を開催した。
本イベントはカスタムPC組み立ての腕前を競うもので、「インフルエンサーPC早組大会」と「カスタムPC王者決定戦 本戦」の2部構成。2024年に初めて開催され、今回で2回目となる。
第1部のインフルエンサーPC早組大会はその名の通り、PCに精通するインフルエンサーたちがPC組み立て速度を競う大会。YouTuberなどからなる6名のゲストが参加し、その腕前を披露した。
第2部のカスタムPC王者決定戦 本戦は事前応募の一般参加者によるPCの組み立て技術を競うもの。制限時間内にPCを組み立て、4つの審査項目で点数を競う。もっとも優れたPCを組み立てた人には、100万円相当のハイエンドPCパーツが贈呈されるなど、豪華賞品も用意されている。
この記事では、本イベントにおける会場レポートをお届けしよう。なお、ステージイベントに関してはアスキーのYouTubeチャンネルにて独占配信されているので、くまなくご覧になりたい方は、ぜひそちらもチェックしていただきたい。
インフルエンサーってこんなに組むの早いんだ……
第1部：インフルエンサーPC早組大会
第1部となるインフルエンサーPC早組大会は、それぞれに割り当てられたPCパーツで組み上げるまでの時間のみを競うもの。配線の美しさなどは基準にならない。
ただし、この大会は「完璧に組み立てるまでの時間」を競うので、MSIの審査員によるチェックで組み立ての不備があった場合、やり直しが発生するというレギュレーションだ。参加者は下記の6名となる。
●参加者
・清水貴裕さん（MSIスペシャルアドバイザープロオーバークロッカー）
・黒戸モノさん（YouTuber）
・シュラララ!!さん（YouTuber）
・At.Holyネズミさん（YouTuber）
・森田健介さん（自作PC自作アドバイザーM氏）
・すけこむさん（YouTuber）
使用するPCパーツは抽選で決められるため、参加者は当日まで構成がわからない状況となる。
早く組まなければならない状況で、かつマニュアルもない。そのため、複雑な構造のPCパーツや触ったことがないものが課されると難しくなるというわけだ。
どの参加者もさすがの腕前で、手際よくPCを組み立てていく。最終的な順位は、1位：At.Holyネズミさん、2位：すけこむさん、3位：清水貴裕さん、4位：森田健介さん、5位：黒戸モノさん、6位：シュラララ!!さんとなった。
1位のAt.Holyネズミさんは、なんと21分38秒で組み立てを完了。結果、4位まで20分台というハイレベルな争いだった。
なお、1位のAt.Holyネズミさんは昨年の大会に引き続き2連覇。前回よりも大きくタイムを短縮し、圧倒的なスピードを見せつけた。