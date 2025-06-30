総額100万円相当のPCパーツをゲットせよ！ MSIが「カスタムPC王者決定戦2025」を開催

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　エムエスアイコンピュータージャパンは、11月29日に東京・秋葉原のベルサール秋葉原 B1Fにて、大規模なカスタムPC組立イベント「MSIカスタムPC王者決定戦2025 ～新たなる覇者～」を開催すると発表した。参加費は無料で、一般参加者の応募は11月4日から開始している。

　このイベントでは、初心者から上級者までが参加可能なPC組立大会が行われる。一般参加者は事前応募制で、選ばれた者には会場で用意されたパーツを使用し、制限時間内にPCを組み立てる。同大会の優勝者には総額100万円相当のPCパーツが贈呈されるという。加えて、優勝者以外にも複数の豪華賞品が用意されているという。応募は11月16日23:59までで、当選者には11月17日に通知が行われる。

　イベント当日は、人気インフルエンサーによる組立スピードバトルも行われるほか、MSIや協賛メーカーの最新PCや周辺機器の展示・試遊体験が用意されている。また、スタンプラリーやガラポン抽選会などの来場者特典もあり、多彩な内容が予定されている。今年も多くの来場者を迎え、昨年を超える盛り上がりが期待されるイベントだ。

