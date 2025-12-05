RTX 5070 Ti/5060 Tiモデルが安い！ FRONTIER「極上コスパ！クリスマスセール」

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　FRONTIERは、最新のクリスマスセールとして12月5日から12月12日15時まで「極上コスパ！クリスマスセール」をオンラインストアにて開催する。期間中、人気の高性能VGAを搭載したさまざまなモデルが特別価格で提供され、ゲーマーやクリエイターに向けた魅力的なラインナップとなっている。

　セールの目玉となるのは、「GeForce RTX 5070 Ti」や「Radeon RX 9070 XT」を搭載したモデルだ。これらは、滑らかなグラフィックスパフォーマンスを提供し、ゲームやクリエイティブな作業をより快適にする。そして、「Ryzen 7 9800X3D」を搭載したモデルもお得な価格で手に入れることができるチャンスとなる。

　特に注目したいのは、FRGHLMB650/WS1123モデル。このモデルは275,800円で、AMD Ryzen 7 9700Xプロセッサーを搭載。MSI製のAMD B650チップセット、32GBのDDR5メモリと1TBのM.2 NVMe SSD、さらにMSI製NVIDIA GeForce RTX 5070 Tiを備え、Wi-Fi 6Eにも対応している。電源も850Wの80PLUS PLATINUMと、静音性とパワーが両立している。

　一方、さらに手頃な価格を考えているユーザーには、FRGHLB550/WS1205モデルがおすすめだ。このモデルは159,800円で、AMD Ryzen 7 5700XプロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 5060 Tiを組み合わせており、予算を抑えつつも十分な性能を提供する。

　これらのセール品はFRONTIERの公式サイトにて購入可能であり、完売の際には商品が入れ替えられる可能性があるため、興味のある人は早めにアクセスするのが良いだろう。

