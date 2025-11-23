長く使える性能、品質、サポートを実現したBTOパソコンが、サイコム のPremium Lineシリーズ。Fractal Design社とのコラボで誕生し、デザイン性や機能性、耐久性にまでこだわっている。一般的なBTOパソコンの保証期間は1年だが、Premium Lineシリーズは標準で2年。それだけ、品質面に自信があることの証左だろう。

とくに、長く使うためのサービスがユニークだ。「オーバーホール」はその1つで、内部クリーニング、グリスの塗りなおし、BIOSの更新、出荷時と同等の動作確認などをプロが行なってくれる。最初の1回は無償で利用できるので、「最近調子が悪いな」と感じたら頼んでみるといいだろう。

また、アップグレードサービスもあり、購入後にCPUやビデオカードを換装したいといった要望に応えてくれる。こちらは作業代金とPCパーツの代金がかかってしまうものの、元のPCパーツの下取りもしてくれるため、意外と安く済む。そして、このサービスは保証期間終了後でも利用できる点もありがたい。

そんなPremium Lineシリーズの中でも、高性能ながらコンパクトなサイズを実現した人気モデルが「Premium Line Mini」シリーズだ。今回は、CPUにRyzen 9000シリーズを選べる「Premium Line Mini B850FD/E2/A 」について、詳しく紹介していこう。

なお、試用機は標準構成よりもかなりスペックアップされており、CPUはRyzen 7 9800X3D、メモリーは64GB（32GB×2）、ストレージは1TB M.2 SSD（PCIe 5.0対応）を搭載していた。



また、ビデオカードはMSIの「GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC」、電源ユニットは1000Wモデル。とてもコンパクトなゲーミングPCだとは思えない仕様だった。