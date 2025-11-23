Premium Line Mini B850FD/E2/Aをレビュー
まるでゲーミングPC界の細マッチョ!? コンパクトでもRyzen 7 9800X3D＆RTX 5080を搭載できるプレミアムな1台
2025年11月23日 10時00分更新
長く使える性能、品質、サポートを実現したBTOパソコンが、サイコムのPremium Lineシリーズ。Fractal Design社とのコラボで誕生し、デザイン性や機能性、耐久性にまでこだわっている。一般的なBTOパソコンの保証期間は1年だが、Premium Lineシリーズは標準で2年。それだけ、品質面に自信があることの証左だろう。
とくに、長く使うためのサービスがユニークだ。「オーバーホール」はその1つで、内部クリーニング、グリスの塗りなおし、BIOSの更新、出荷時と同等の動作確認などをプロが行なってくれる。最初の1回は無償で利用できるので、「最近調子が悪いな」と感じたら頼んでみるといいだろう。
また、アップグレードサービスもあり、購入後にCPUやビデオカードを換装したいといった要望に応えてくれる。こちらは作業代金とPCパーツの代金がかかってしまうものの、元のPCパーツの下取りもしてくれるため、意外と安く済む。そして、このサービスは保証期間終了後でも利用できる点もありがたい。
そんなPremium Lineシリーズの中でも、高性能ながらコンパクトなサイズを実現した人気モデルが「Premium Line Mini」シリーズだ。今回は、CPUにRyzen 9000シリーズを選べる「Premium Line Mini B850FD/E2/A」について、詳しく紹介していこう。
なお、試用機は標準構成よりもかなりスペックアップされており、CPUはRyzen 7 9800X3D、メモリーは64GB（32GB×2）、ストレージは1TB M.2 SSD（PCIe 5.0対応）を搭載していた。
また、ビデオカードはMSIの「GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC」、電源ユニットは1000Wモデル。とてもコンパクトなゲーミングPCだとは思えない仕様だった。
|Premium Line Mini B850FD/E2/A
|標準構成の主なスペック
|試用機の主なスペック
|CPU
|AMD「Ryzen 7 9700X」
（8コア/16スレッド、最大5.5GHz）
|AMD「Ryzen 7 9800X3D」
（8コア/16スレッド、最大5.2GHz）
|CPU
クーラー
|Asetek「624S-M2」（簡易水冷、240mmラジエーター）＋
Noctua「NF-F12 PWM」（120mmファン）×2【サイコムオリジナル水冷仕様】
|マザー
ボード
|GIGABYTE「B850I AORUS PRO (rev.1.1)」（AMD B850、Mini-ITX）
|メモリー
|16GB＜8GB×2＞、DDR5-5600
【メジャーチップ・JEDEC準拠品】
|Crucial「Crucial Pro」
（64GB＜32GB×＞、DDR5-5600）
|ストレージ
|Crucial「T500 CT1000T500SSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
|Western Digital「WD Black SN8100 WDS100T1X0M」
（1TB M.2 SSD、PCIe 5.0）
|ビデオ
カード
|MSI「GeForce RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS」
（16GB GDDR7）
|MSI「GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC」（16GB GDDR7）
|電源
ユニット
|Fractal Design「Ion SFX-L 650W Gold」（650W、80 PLUS GOLD）
|SilverStone「SST-EX1000R-PM」（1000W、Cybenetics Platinum）
|PCケース
|Fractal Design「Era 2 Silver」
（Mini-ITX）
|Fractal Design「Era 2 Charcoal Gray」（Mini-ITX）
|通信機能
|2.5GbE（有線LAN）、Wi-Fi 7（無線LAN）、Bluetooth 5.4
|サイズ
|165（W）×366（D）×314（H）mm
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home」
|直販価格
|37万420円～
|63万9160円
