Premium Line Mini B850FD/E2/Aをレビュー

まるでゲーミングPC界の細マッチョ!? コンパクトでもRyzen 7 9800X3D＆RTX 5080を搭載できるプレミアムな1台

2025年11月23日 10時00分更新

文● 宮里圭介　編集●ジサトライッペイ／ASCII

　長く使える性能、品質、サポートを実現したBTOパソコンが、サイコムのPremium Lineシリーズ。Fractal Design社とのコラボで誕生し、デザイン性や機能性、耐久性にまでこだわっている。一般的なBTOパソコンの保証期間は1年だが、Premium Lineシリーズは標準で2年。それだけ、品質面に自信があることの証左だろう。

Premium Lineには標準で2年間の保証がついている

Fractal Designとサイコム、両社の品質保証書が自信の証

　とくに、長く使うためのサービスがユニークだ。「オーバーホール」はその1つで、内部クリーニング、グリスの塗りなおし、BIOSの更新、出荷時と同等の動作確認などをプロが行なってくれる。最初の1回は無償で利用できるので、「最近調子が悪いな」と感じたら頼んでみるといいだろう。

　また、アップグレードサービスもあり、購入後にCPUやビデオカードを換装したいといった要望に応えてくれる。こちらは作業代金とPCパーツの代金がかかってしまうものの、元のPCパーツの下取りもしてくれるため、意外と安く済む。そして、このサービスは保証期間終了後でも利用できる点もありがたい。

　そんなPremium Lineシリーズの中でも、高性能ながらコンパクトなサイズを実現した人気モデルが「Premium Line Mini」シリーズだ。今回は、CPUにRyzen 9000シリーズを選べる「Premium Line Mini B850FD/E2/A」について、詳しく紹介していこう。

サイコムのプレミアムなコンパクトゲーミングPC「Premium Line Mini B850FD/E2/A」。標準構成の直販価格は37万420円～（送料込み）

　なお、試用機は標準構成よりもかなりスペックアップされており、CPUはRyzen 7 9800X3D、メモリーは64GB（32GB×2）、ストレージは1TB M.2 SSD（PCIe 5.0対応）を搭載していた。

　また、ビデオカードはMSIの「GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC」、電源ユニットは1000Wモデル。とてもコンパクトなゲーミングPCだとは思えない仕様だった。

Premium Line Mini B850FD/E2/A
標準構成の主なスペック 試用機の主なスペック
CPU AMD「Ryzen 7 9700X」
（8コア/16スレッド、最大5.5GHz）		 AMD「Ryzen 7 9800X3D」
（8コア/16スレッド、最大5.2GHz）
CPU
クーラー		 Asetek「624S-M2」（簡易水冷、240mmラジエーター）＋
Noctua「NF-F12 PWM」（120mmファン）×2【サイコムオリジナル水冷仕様】
マザー
ボード		 GIGABYTE「B850I AORUS PRO (rev.1.1)」（AMD B850、Mini-ITX）
メモリー 16GB＜8GB×2＞、DDR5-5600
【メジャーチップ・JEDEC準拠品】		 Crucial「Crucial Pro」
（64GB＜32GB×＞、DDR5-5600）
ストレージ Crucial「T500 CT1000T500SSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0） Western Digital「WD Black SN8100 WDS100T1X0M」
（1TB M.2 SSD、PCIe 5.0）
ビデオ
カード		 MSI「GeForce RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS」
（16GB GDDR7）		 MSI「GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC」（16GB GDDR7）
電源
ユニット		 Fractal Design「Ion SFX-L 650W Gold」（650W、80 PLUS GOLD） SilverStone「SST-EX1000R-PM」（1000W、Cybenetics Platinum）
PCケース Fractal Design「Era 2 Silver」
（Mini-ITX）		 Fractal Design「Era 2 Charcoal Gray」（Mini-ITX）
通信機能 2.5GbE（有線LAN）、Wi-Fi 7（無線LAN）、Bluetooth 5.4
サイズ 165（W）×366（D）×314（H）mm
OS Microsoft「Windows 11 Home」
直販価格 37万420円～ 63万9160円

