Premium Line Mini B850FD/E2/Aをレビュー

小さいのにRTX 5080が入っちゃうRyzen 7 9800X3D搭載ゲーミングPCは4Kゲームプレイも快適だった

2025年11月24日 10時00分更新

文● 宮里圭介　編集●ジサトライッペイ／ASCII

Premium Line Mini B850FD/E2/A

　サイコムの「Premium Line Mini B850FD/E2/A」は、Mini-ITXベースの小型筐体を採用しながらハイエンドな構成も選べるゲーミングPCだ。レビュー用にお借りした試用機のCPUはRyzen 7 9800X3Dで、ビデオカードはGeForce RTX 5080採用モデルだった。

　つまり、一般的なミドルタワーPCと遜色のない構成である。一方で、本当にこの小さな筐体で本来の性能が出せるのかは気になるところ。ミニPCはエアフローが十分ではない場合が多く、冷却が間に合わなければ性能が低下することもあるからだ。

　しかし、安心してほしい。Premium Line Mini B850FD/E2/AのCPUクーラーは240mmラジエーターの水冷モデル。ビデオカードは垂直に立て、側面パネルの吸気口近くになるように配置している。底面には2つの吸気ファンを用意するなど、冷却対策には余念がない。

Premium Line Mini B850FD/E2/A

水冷CPUクーラーを採用し、小さな筐体でもしっかり冷却できる

　とはいえ、その対策が万全であるかどうかは、実際に試してみるまでわからない。そこで、前回の外観レビューに続き、本稿では定番の各種ベンチマークテストを用いてその実力をチェックしていく。

Premium Line Mini B850FD/E2/A

サイコムのプレミアムなコンパクトゲーミングPC「Premium Line Mini B850FD/E2/A」。標準構成の直販価格は37万420円～（送料込み）

Premium Line Mini B850FD/E2/A
標準構成の主なスペック 試用機の主なスペック
CPU AMD「Ryzen 7 9700X」
（8コア/16スレッド、最大5.5GHz）		 AMD「Ryzen 7 9800X3D」
（8コア/16スレッド、最大5.2GHz）
CPU
クーラー		 Asetek「624S-M2」（簡易水冷、240mmラジエーター）＋
Noctua「NF-F12 PWM」（120mmファン）×2【サイコムオリジナル水冷仕様】
マザー
ボード		 GIGABYTE「B850I AORUS PRO (rev.1.1)」（AMD B850、Mini-ITX）
メモリー 16GB＜8GB×2＞、DDR5-5600
【メジャーチップ・JEDEC準拠品】		 Crucial「Crucial Pro」
（64GB＜32GB×＞、DDR5-5600）
ストレージ Crucial「T500 CT1000T500SSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0） Western Digital「WD Black SN8100 WDS100T1X0M」
（1TB M.2 SSD、PCIe 5.0）
ビデオ
カード		 MSI「GeForce RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS」
（16GB GDDR7）		 MSI「GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC」（16GB GDDR7）
電源
ユニット		 Fractal Design「Ion SFX-L 650W Gold」（650W、80 PLUS GOLD） SilverStone「SST-EX1000R-PM」（1000W、Cybenetics Platinum）
PCケース Fractal Design「Era 2 Silver」
（Mini-ITX）		 Fractal Design「Era 2 Charcoal Gray」（Mini-ITX）
通信機能 2.5GbE（有線LAN）、Wi-Fi 7（無線LAN）、Bluetooth 5.4
サイズ 165（W）×366（D）×314（H）mm
OS Microsoft「Windows 11 Home」
直販価格 37万420円～ 63万9160円

