サイコム の「Premium Line Mini B850FD/E2/A 」は、Mini-ITXベースの小型筐体を採用しながらハイエンドな構成も選べるゲーミングPCだ。レビュー用にお借りした試用機のCPUはRyzen 7 9800X3Dで、ビデオカードはGeForce RTX 5080採用モデルだった。

つまり、一般的なミドルタワーPCと遜色のない構成である。一方で、本当にこの小さな筐体で本来の性能が出せるのかは気になるところ。ミニPCはエアフローが十分ではない場合が多く、冷却が間に合わなければ性能が低下することもあるからだ。

しかし、安心してほしい。Premium Line Mini B850FD/E2/A のCPUクーラーは240mmラジエーターの水冷モデル。ビデオカードは垂直に立て、側面パネルの吸気口近くになるように配置している。底面には2つの吸気ファンを用意するなど、冷却対策には余念がない。

とはいえ、その対策が万全であるかどうかは、実際に試してみるまでわからない。そこで、前回の外観レビューに続き、本稿では定番の各種ベンチマークテストを用いてその実力をチェックしていく。