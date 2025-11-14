サイコム、最大4万円引きの「冬の特大キャンペーン2025」を開始

サイコムは11月14日から2026年1月19日まで、「サイコム 冬の特大キャンペーン 2025」を実施すると発表した。今回のキャンペーンでは対象モデルが最大で40,000円引きとなり、注目を集めている。

商品の詳細としては、人気のデュアル水冷PC「G-Master Hydro」や「Lepton Hydro」モデルが一律40,000円引き、静音PC「Silent Master」各モデルが一律30,000円引き、ゲーミングPCの一部モデルが20,000円引きという大幅な値下げが行われる。また、ビデオカードもNVIDIA GeForce RTX 5060 TiやAMD Radeon RX 9060 XTを5,000円引き、上位モデルは10,000円引きになる。これらのモデルは、サイコムの直販サイトで購入でき、各種カスタマイズが可能だ。

さらに特典として、人気のPremium Line全モデルにおける保証期間が3年に無償延長され、送料無料、ショッピングローン最長36回の金利手数料が無料、不要PCの下取りサービスも実施中だ。キャンペーンを通じて、サイコムは高性能でありながら魅力的な価格設定というユーザーニーズに応えている。詳細は同社ホームページを確認してほしい。

この機会にハイパフォーマンスパソコンをお得に手に入れてみてはいかがだろうか。