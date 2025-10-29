ゲーミングPCは高性能なCPUと3D描画性能が高いビデオカードを搭載している。ゆえに、BTOパソコンでは大きなタワー型が主流だが、サイコム はこの常識を覆し、小型のゲーミングPCを多数発売している。

今回紹介する「G-Master Spear Mini B850A」も、そんな小型ゲーミングPCの1つ。小型といってもNUCのような片手サイズのミニPCではなく、ミニタワー型なのでそれなりのサイズはある。とはいえ、一般的なタワー型と比べると容積は約半分（26.3L）。机の上においても圧迫感がなく、それでいて性能はほぼ同等にまで高められるというのだから驚きだ。

しかも、BTOオプションが豊富で、自分好みにカスタマイズできるという柔軟性も持ち合わせているという。今回お借りしたG-Master Spear Mini B850Aの試用機は標準構成とは異なり、メモリーが32GB（16GB×2）、ビデオカードはASRock「Radeon RX 9060 Challenger 8G」を採用していた。



電源ユニットはSilverStoneの「SST-DA750R-GMA」（750W、80 PLUS GOLD）、PCケースはサイドパネルが強化ガラスのモデルに変更し、ARGB発光システム（LEDストリップ1本）が追加されていた。