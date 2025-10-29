G-Master Spear Mini B850Aをレビュー
単体では買えない話題のRadeon RX 9060無印も選べる容積26.3Lの小型ゲーミングPCがこちら
2025年10月29日 10時00分更新
ゲーミングPCは高性能なCPUと3D描画性能が高いビデオカードを搭載している。ゆえに、BTOパソコンでは大きなタワー型が主流だが、サイコムはこの常識を覆し、小型のゲーミングPCを多数発売している。
今回紹介する「G-Master Spear Mini B850A」も、そんな小型ゲーミングPCの1つ。小型といってもNUCのような片手サイズのミニPCではなく、ミニタワー型なのでそれなりのサイズはある。とはいえ、一般的なタワー型と比べると容積は約半分（26.3L）。机の上においても圧迫感がなく、それでいて性能はほぼ同等にまで高められるというのだから驚きだ。
しかも、BTOオプションが豊富で、自分好みにカスタマイズできるという柔軟性も持ち合わせているという。今回お借りしたG-Master Spear Mini B850Aの試用機は標準構成とは異なり、メモリーが32GB（16GB×2）、ビデオカードはASRock「Radeon RX 9060 Challenger 8G」を採用していた。
電源ユニットはSilverStoneの「SST-DA750R-GMA」（750W、80 PLUS GOLD）、PCケースはサイドパネルが強化ガラスのモデルに変更し、ARGB発光システム（LEDストリップ1本）が追加されていた。
|G-Master Spear Mini B850A
|標準構成の主なスペック
|試用機の主なスペック
|CPU
|AMD「Ryzen 7 9700X」（8コア/16スレッド、最大5.5GHz）
|CPU
クーラー
|Noctua「NH-U12S redux」（空冷、サイドフロー、120mmファン）
|マザー
ボード
|ASRock「B850M Pro RS WiFi」（AMD B850、Micro-ATX）
|メモリー
|16GB（8GB×2）、DDR5-5600
＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
|32GB（16GB×2）、DDR5-5600
＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
|ストレージ
|Crucial「T500 CT1000T500SSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
|ビデオ
カード
|MSI「GeForce RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS」（16GB GDDR7）
|ASRock「Radeon RX 9060 Challenger 8G」（8GB GDDR6）
|電源
ユニット
|Antec「NeoECO Gold NE750G M」（750W、80 PLUS GOLD）
|SilverStone「SST-DA750R-GMA」（750W、80 PLUS GOLD）
|PCケース
|Lian Li「Lian Li A3-mATX Black」（Micro-ATX、ミニタワー）
|Lian Li「A3-mATX Black TG」（Micro-ATX、ミニタワー）
|PCケース
ファン
|背面：Noctua「NF-F12 PWM」（120mm）
|PCケース
オプション
|なし
|ARGB発光システム
（LEDストリップ1本）
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home」
