WQHD×IPS×31.5インチ｜ViewSonic「VX3276-2K-MHD-72」がAmazonで販売中

ViewSonic「VX3276-2K-MHD-72」がAmazonで販売中

WQHD解像度に対応した31.5インチ液晶モニター「VX3276-2K-MHD-72」がAmazonで販売中だ。参考価格は34,800円だが、現在は6%オフの32,800円で購入可能となっている。

SuperClear IPSとAdaptive Syncによる滑らかな表示性能

「VX3276-2K-MHD-72」は、178度の広視野角を実現するSuperClear IPSテクノロジーを採用し、角度を問わず安定した色再現を提供する。また、Adaptive Syncテクノロジーにより、映像のティアリングやスタッタリングを抑制し、滑らかで一貫性のある表示を可能にしている。

HDR10対応、目に優しい設計、豊富な接続端子を搭載

HDR10に対応しており、明暗差を鮮明に描写することで、映像の立体感や奥行きを自然に引き出す。コントラスト比は80,000,000:1のメガダイナミックコントラストを採用し、暗部と明部を明確に表現する。

さらに、フリッカーフリー技術とブルーライトフィルターを搭載しており、長時間の作業でも目の負担を抑える設計となっている。

接続端子はHDMI、DisplayPort、mini DisplayPortを備え、PCや周辺機器との柔軟な接続が可能だ。内蔵スピーカーも搭載し、外部スピーカーを用意しなくても音声を再生できる。VESAマウント対応により、スタンドや壁掛けなど好みに合わせた設置方法が選択できる。

また、製品には3年間の保証が付属しており、長く安心して使用できる点も魅力だ。

