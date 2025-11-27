めざせ「Hasselblad X2D II 100C」＝「SkyPixelフォト&ビデオコンテスト」開幕





DJIとSkyPixelは、今回で11回目となる「フォト&ビデオコンテスト」を開催する。

空撮やハンドヘルド撮影で作成した 「Frame the World（世界を切り取る）」をテーマにした作品を募集、同日より応募受付を開始し、締切は2026年3月10日で賞品総額は20万ドル（約3000万円）となる。

昨年は「ハンドヘルド部門」が新設され、今年は360度カメラによる「パノラマ視点」も加わり、ダイナミックな視点で表現豊かな作品を作成するクリエイターも応募することができる。さらに今回から新たに、毎週受賞できるウィークリーアワードが設けられる。

写真の応募作品はDJIカメラドローンで撮影したものに限られ、ビデオの応募作品は、空撮ビデオグラフィー（DJIカメラドローンで撮影）とハンドヘルドビデオグラフィー（DJIハンドヘルドカメラやジンバル製品で撮影）の2つのサブカテゴリーになる。

写真はDJIドローン（Inspire / Mavic / Air / Mini / Neo / Phantomシリーズ / DJI Flip）で撮影されたもので、各画像のファイルサイズは3MB以上、解像度は300dpi以上である必要がある。

空撮ビデオグラフィーは5分未満で、対象となるDJI製品（Inspire / Mavic / Air / Mini / Neo / Avata / Phantomシリーズ、およびDJI FPV）を使用して撮影した映像が少なくとも30秒含まれており、映像の50％以上は空撮映像である必要がある。

ハンドヘルドビデオグラフィーも5分未満で、DJI 製品（Ronin スタビライザー / Ronin シネマカメラ / Osmo Action / Osmo Pocket / Osmo Mobileシリーズ、および Osmo 360 / Osmo Nano）を使用した30 秒以上の映像を含み、映像の50％以上はがハンドヘルドで撮影した映像である必要がある。

写真部門のグランプリ受賞者には総額15,000ドル超相当の新型Hasselblad X2D II 100Cコンボが贈られる。空撮ビデオグラフィー部門のグランプリ受賞者にはDJI Inspire 3コンボおよびDJI Mavic 4 Proコンボ（総額2万2000ドル相当）が贈られる。ハンドヘルドビデオ部門のグランプリ受賞者には総額1万8000ドル相当のDJI Ronin 4D-8Kシネマカメラコンボが贈られる。

SkyPixelは、2014年に開設された、空撮写真家や空撮ビデオグラファーの集うコミュニティ。5500万人を超えるユーザーが登録し、世界中から日々アップロードされてる。これまでに、SkyPixelコンテストには世界140以上の国や地域から応募が寄せられている。