今年はグランプリ賞金が2倍になりました
だれでも100万円に挑戦できる!! ソニー「THE NEW CREATORS」第2回作品募集開始だ!!
2025年11月19日 01時00分更新
ソニーマーケティングは11月18日に、写真と映像のコンテスト「THE NEW CREATORS」の第2回作品募集を開始した。
THE NEW CREATORSは、「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」というソニーのPurpose（存在意義）のもと、ソニーのグループ企業4社が新しい才能を見出し、新たな創作活動を支援していくことで、クリエイターと感動の未来を共創していくことを目的として2024年11月に設立したものだ。第1回の表彰式はこちら。
今回から、写真作品、映像作品それぞれ複数部門での応募が可能になり、写真作品では4枚の写真を組み合わせ、1つのストーリーやテーマを表現した「組写真部門」を新設。写真作品では1部門5作品まで、映像作品では1部門1作品まで応募可能だ。
今回からグランプリ賞金を昨年の50万円から100万円に増額し、U25賞/ソニー・ミュージックレーベルズ特別賞を新設。
枠にとらわれない新しい表現を追い求めるクリエイターからの幅広い応募を目指し、年齢や経験、撮影機材に制限を設けないオープン形式で作品を募集する。
〇作品募集期間
2025年11月18日～2026年3月16日
〇募集部門
＜写真作品＞
・ネイチャー部門
自然風景、植物や野生動物など自然をテーマに据えた作品
・自由部門
被写体に制限はなく、あなたの限りない想像力を発揮した作品
・組写真部門（新設）
4枚の写真を組み合わせ、1つのストーリーやテーマを表現した作品
＜映像作品＞
・イマジネーション部門
ポートレートムービー、ドラマ、Vlog など自由で幅広い作品
・ドキュメンタリー部門
特定の取り組みや課題に対してテーマを設定し、取材や記録をもとに構成した作品
・ショート部門
60秒以内の映像で、みる人の心をつかむ作品
賞は写真と映像それぞれ、
グランプリ：1名 賞金100万円
優秀賞 ：2名 賞金20万円
入賞 ：3名 5万円
U25賞 ：1名 5万円
佳作 ：最大30名 ソニーポイント1万円分
で、副賞として、ソニー関連各社ならではの「特別な体験」もある。詳しくは下記公式サイトで。