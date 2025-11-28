Stable Diffusion入門 from Thailand 第35回
ここがヤバい！「Nano Banana Pro」画像編集AIのステージを引き上げた6つの進化点
2025年11月28日 17時00分更新
現在の画像生成AIは“編集AI”へと大きく流れを変えつつある。その転換点を作ったのが、8月26日にリリースされた初代「Nano Banana（Gemini 2.5 Flash Image）」だ。そして11月20日（現地時間）、その進化版となる「Nano Banana Pro（Gemini 3 Pro Image）」Google DeepMindより正式発表された。
現在の編集AIのスタンダードを整理しつつ、Nano Banana Proがどこを、どれだけ更新してきたのかを、実例とスクリーンショットを交えて読み解いていく。
編集AIの現状と Nano Banana（初代）
Nano Banana Proの進化を実感するには、まず初代Nano Bananaの特徴をざっと振り返っておくのが早い。どこまでできて、どこが限界だったのかを知っておくと、Proで何がどのように改善されたのかがすぐに見えてくる。以下の3点は作例を見ながら読むと違いがはっきりする部分だ。
1. 会話で写真編集（初代の基本機能）
これまで画像生成で狙いどおりの結果を得るには、「細かいプロンプト」と「何度もの試行」が欠かせなかった。しかしNano Bananaでは、まず大まかなベースを生成（または参考用の写真をアップロード）し、そのうえで会話のやり取りだけで修正・調整を進められる。プロセスの中心が生成ではなく編集へと移り、扱い方そのものが変わった。
プロンプト：背景を都会の夕暮れにして
2. キャラ一貫性（初代のヒット要因）
初代Nano Bananaを特徴づけたのが「キャラ一貫性」だ。人物が写った写真を入力すると、その人物を別背景・別テイストで再生成しても破綻しにくい。同じキャラが連続して登場する安定性が支持され、SNSでは“人物を固定したままシーンだけ変える”遊び方が一気に広まった。
プロンプト：このキャラが制服姿で教室にいる絵を描いて
3. 複数画像合成（初代の弱点がわかるポイント）
初代でも複数画像の合成はできたものの、光や影が合わず不自然さが出やすかった。これは初代が抱えていた代表的な弱点で、Nano Banana Proがどう進化したのかが際立つポイントにもなる。
