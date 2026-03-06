Stable Diffusion入門 from Thailand 第41回
グーグル画像生成AI「Nano Banana 2」が変えた3つのポイント
2026年03月06日 17時00分更新
グーグルDeepMindは2026年2月26日（現地時間）、画像生成モデルの最新版「Nano Banana 2」（Gemini 3.1 Flash Image）を発表した。単なる高速化にとどまらず、図解や翻訳、比率指定、連作といったルールがある制作を前提にしている点が特徴だ。
コードネームから公式ブランドへ
「Nano Banana」は、最初から公式が付けた製品名ではない。テスト時の仮の名前（コードネーム／プレースホルダー）として付けられ、いつの間にか定着した通称だ。今回は、その呼び名をグーグル自身が公式記事のタイトルに載せ、正面からブランドとして扱った。技術名の「Gemini 3.1 Flash Image」も併記しているが、読者が覚えて口にする呼び名をそのまま公式の看板にした形だ。
この動きは、単にバズった呼び名を回収しただけではない。画像生成を「おもしろい作例が出る機能」から、ふだんの制作に使う機能へ引き上げたい意図が見える。名前が揃うと、仕様や料金、提供先（Geminiや検索、開発者向けAPIなど）をまとめて説明しやすくなり、ユーザー側も「Nano Bananaで何ができて、どこまでが範囲なのか」を追いかけやすくなる。
Nano Bananaシリーズの進化
各世代を見比べると、強化してきた方向が見えてくる。V1は「Flash」の名が示すとおり、生成と編集をテンポよく回せることが売りだった。次のNano Banana Proは、4Kや質感表現など仕上がりの品質に直結する要素を前に出した。そしてNano Banana 2は、速度と高解像度の両方を維持しつつ、図解、文字、翻訳、比率指定、連作といったルールがある制作を正面から扱う方向へ踏み込んだ。
|モデル名
|リリース時期
|基礎アーキテクチャ
|最大解像度
|特徴
|Nano Banana (V1)
|2025年8月
|Gemini 2.5 Flash
|1K (1024x1024)
|高速生成、画像編集に特化
|Nano Banana Pro
|2025年11月
|Gemini 3 Pro
|4K (4096x4096)
|スタジオ品質、高度な質感制御
|Nano Banana 2
|2026年2月
|Gemini 3.1 Flash
|4K (4096x4096)
|条件指定の精度を重視
Nano Banana 2で何が変わったのか
Nano Banana 2の強化ポイントは大きく3つだ。図解・テキスト・翻訳といった条件が決まった制作への対応、解像度と比率の柔軟な指定、連作での一貫性。加えて、プロンプトの指示への追従精度も上がっており、各機能の精度を底上げしている。以降のセクションで順に見ていく。
