正方形の動画も撮れてフィルターも楽しめます

6000円なのに機能満載で楽しめました!! フィルム・パトローネ型デジカメ「SnapRoll」実機レビュー

2025年11月22日 00時30分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）＋写真:宮野＆岡田清孝　 編集● ASCII

　香港Escura Labの「SnapRoll」をPinkoiが発売したので使ってみました。

「SnapRoll」実機レビュー

　こちら、カメラとしてはいわゆるトイカメラ、トイデジというクラスのものですが、昔懐かしの35mmフィルムのパトローネのデザインで、ディスプレーがそこから出ているフィルム部分のようになっているという、デザインがステキな製品です。

「SnapRoll」実機レビュー

フィルム時代のオジサンたちは、どれがどこのメーカーのイメージか、一目瞭然ですね。

　外観は6種類+シークレットの7種類で、いずれもフィルム各社のパッケージの「イメージ」で、パトローネというか、カメラSnapRollそのものも、各社の装飾になっています。

「SnapRoll」実機レビュー

パッケージの中身はブリックになっていて、カメラとフィルム箱が入っています。

「SnapRoll」実機レビュー

箱は開けるまでどれが入っているのかわからないガチャ仕様です。

「SnapRoll」実機レビュー

フィルム箱の中にキーチェーンとType-Cケーブルが入っています。

　フィルム軸の出っ張りの部分にレンズがあり、反対側にシャッターなどのボタン類が、ディスプレーの付け根のところに、マイクロSDカードスロットとType-C端子があり、そこから充電します。

「SnapRoll」実機レビュー

軸の先端にレンズが見えます。

「SnapRoll」実機レビュー

底(?)側に、シャッターボタンと、左右ボタンがあり、操作はすべてここで行います。

「SnapRoll」実機レビュー

チェーンをつけて、カメラストラップにぶら下げるのもありですね。

「SnapRoll」実機レビュー

こちら側はフツーにフィルムのパトローネに見えます。

「SnapRoll」実機レビュー

ディスプレーの付け根にマイクロSDスロットとType-C端子があります。

　充電してマイクロSDカードを入れたら、シャッターボタン長押しで電源ONになります。写真モードなので、シャッターボタンを押せば、写真が撮れます。

「SnapRoll」実機レビュー

発色は昔のフィルムな感じですね。

　箱に書かれたスペックによると、補間画素数が230万画素で、写真は1440×1440ドットです。レンズは3.2mmF28で撮影距離は30cmから無限遠、シャッタースピードは1/125秒固定のようです。動画は720×720ドットの30fpsなので、素子の解像度は720で、写真は水増ししているのかもしれませんね。ディスプレーは1.3型で240×240ドットです。

　右ボタンを1回押すと、動画撮影モードになり、シャッターボタンを押すと普通に動画が撮れます。正方形の動画もなかなか楽しいですね。

　さらに右ボタンをおすと「フォトフレームモード」になって、35mmフィルムのパーフォレーションが上下に入った写真が撮れます。

「SnapRoll」実機レビュー

「フォトフレーム」で撮って並べるとポジフィルムのように見えますね。

　さらに、「写真フィルター」という機能があり、これは各モードで左ボタンを押すと、G、R、B、モノクロのフィルターがかかります。このフィルターの状態での動画も撮れるのはなかなか楽しいです。

「SnapRoll」実機レビュー

フィルターはこのような写真になります。

　写真や動画の確認は、右ボタン長押しで可能で、そのまま右ボタンを押すと、次々と写真と動画のサムネが表示されます。

　動画の場合はサムネを選んで、シャッターボタンを押すと、再生されます。なかなかよくできていて、感心しました。

「SnapRoll」実機レビュー

思っていたより多機能で楽しめます。

　レンズを自分に向けると、ディスプレーは上にいくので、自撮りはしにくいですが、腕をいっぱいに伸ばすとちょうど顔が入る画角になるので、真正面にレンズを見るようにすれば可能です。

「SnapRoll」実機レビュー

　原稿執筆時のPinkoiでのBlackFriday価格は１個が6221円、6個入りが3万7323円ですが、シークレットを狙うにはどちらがいいのでしょうか。

　トイカメラとしてはそれなりの写りですが、多機能で遊べます。なにより、パトローネのデザインが楽しいので、付属のキーチェーンを付けて、カバンやカメラにぶら下げて歩くのもいいですよね。買いましょう。

「SnapRoll」実機レビュー

販売サイトになにげに「シークレット」らしき製品写真が。。。

「SnapRoll」実機レビュー

