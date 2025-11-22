6000円なのに機能満載で楽しめました!! フィルム・パトローネ型デジカメ「SnapRoll」実機レビュー





香港Escura Labの「SnapRoll」をPinkoiが発売したので使ってみました。

こちら、カメラとしてはいわゆるトイカメラ、トイデジというクラスのものですが、昔懐かしの35mmフィルムのパトローネのデザインで、ディスプレーがそこから出ているフィルム部分のようになっているという、デザインがステキな製品です。

外観は6種類+シークレットの7種類で、いずれもフィルム各社のパッケージの「イメージ」で、パトローネというか、カメラSnapRollそのものも、各社の装飾になっています。

フィルム軸の出っ張りの部分にレンズがあり、反対側にシャッターなどのボタン類が、ディスプレーの付け根のところに、マイクロSDカードスロットとType-C端子があり、そこから充電します。

充電してマイクロSDカードを入れたら、シャッターボタン長押しで電源ONになります。写真モードなので、シャッターボタンを押せば、写真が撮れます。

箱に書かれたスペックによると、補間画素数が230万画素で、写真は1440×1440ドットです。レンズは3.2mmF28で撮影距離は30cmから無限遠、シャッタースピードは1/125秒固定のようです。動画は720×720ドットの30fpsなので、素子の解像度は720で、写真は水増ししているのかもしれませんね。ディスプレーは1.3型で240×240ドットです。

右ボタンを1回押すと、動画撮影モードになり、シャッターボタンを押すと普通に動画が撮れます。正方形の動画もなかなか楽しいですね。

さらに右ボタンをおすと「フォトフレームモード」になって、35mmフィルムのパーフォレーションが上下に入った写真が撮れます。

さらに、「写真フィルター」という機能があり、これは各モードで左ボタンを押すと、G、R、B、モノクロのフィルターがかかります。このフィルターの状態での動画も撮れるのはなかなか楽しいです。

写真や動画の確認は、右ボタン長押しで可能で、そのまま右ボタンを押すと、次々と写真と動画のサムネが表示されます。

動画の場合はサムネを選んで、シャッターボタンを押すと、再生されます。なかなかよくできていて、感心しました。

レンズを自分に向けると、ディスプレーは上にいくので、自撮りはしにくいですが、腕をいっぱいに伸ばすとちょうど顔が入る画角になるので、真正面にレンズを見るようにすれば可能です。

原稿執筆時のPinkoiでのBlackFriday価格は１個が6221円、6個入りが3万7323円ですが、シークレットを狙うにはどちらがいいのでしょうか。

トイカメラとしてはそれなりの写りですが、多機能で遊べます。なにより、パトローネのデザインが楽しいので、付属のキーチェーンを付けて、カバンやカメラにぶら下げて歩くのもいいですよね。買いましょう。