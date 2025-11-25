担当カラーは青。アイドルグループ「ゆえない」のメンバーとしても、ソロでも精力的に活動する月花めもり（つきばな・めもり）さんが、2nd DVD「月花めもり ただいま成長中！」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：132分、価格：4620円）の発売記念イベントを11月16日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

今夏に茨城県と都内で撮影された2nd DVDは、メイド服やスクール水着、猫のコスプレといった多彩な衣装で魅せる内容。9月でグループ加入1周年ということもあり、アイドルとしての月花さんを演出するシーンが盛り込まれているのが特徴である。

――どんな演出ですか？

【月花めもり】 アイドルの衣装を着て踊ったり、セーラー服を着て街でビラ配りをやったことです。特にビラ配りは実際のファンの方々がエキストラとして参加。映像でもその姿が確かめられるし、初めての試みだったのでいい思い出になりました。

――全体的なシーンの紹介を。

【月花めもり】 プールに入って水鉄砲で遊んだり、メイド服で家を掃除したり、海へ遊びに行って波打ち際で砂で絵を描いたりしました。ファンの方々の意見では、「白猫のコスプレが一番可愛い！」という声が多かったです。

――お気に入りは？

【月花めもり】 部屋でハンガーにかかったセーラー服を手に取り、身に着けていくシーンです。その場の空気の音しか聞こえないような静けさのなかで撮っていたのですが、グラビアは「脱ぐ」が基本なのに、敢えて「着る」というのも印象的。まるでMVやドラマのような雰囲気なので注目してほしいです。

――DVDタイトルにちなみ、成長したと感じる部分を挙げるなら？

【月花めもり】 表情の幅が広がったことです。今作はとにかく可愛いかったり、大人っぽい方向に振った表情までいろいろあるのですが、笑っているときとシリアスな表情の差は結構あるんじゃないかなって。昔よりも成長したと感じています。

グループの活動については、12月9日に1stミニアルバム「fun and fan」をリリースするということで、都内を基本にミニライブ＆特典会を開催中。「観覧は無料なので気軽に遊びに来てほしいです」と参加を呼びかけた。週末はアイドル活動が忙しいので、金曜日に個人撮影会を開催しているが、満枠続出なのでスケジュールは早めにチェックしよう。