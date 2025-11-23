SNSの総フォロワー数は40万人以上。元保育士のコスプレイヤーとして話題の紅羽りお（くれは・りお）さんが、「2026年カレンダー」（発売元：ハゴロモ、価格：3960円）の発売記念イベントを11月15日、神保町の書泉グランデで開催した。

東京ゲームショウやコミケの企業ブースなどで人気を集めた紅羽さんは、今年から本格的なグラビア活動をスタート。9月に発売された週刊SPA!（9/16・23合併号）やグラビアザテレビジョン（vol.80）で撮り下ろしが掲載され、勢いに乗ってきたところでカレンダーの発売を迎えた。

――手にした感想から聞かせてください。

【紅羽りお】 こんなに大きなサイズで出すのは初めてだし、1年間ずっと家に飾ってもらえるのはうれしいなって。8月に都内のスタジオで撮影したのですが、彼女感や元気な表情が楽しめるカレンダーになりました。

――お気に入りは？

【紅羽りお】 花柄のビキニに黄色のカーディガンを羽織った写真です（7月・8月）。暑かったけれど楽しくてめっちゃいい表情が出ているし、フレッシュ感もあって可愛いところを推したいです。鮮やかな赤のドレスを着た写真（11月・12月）も、大人っぽくて気に入っています。

――ほか注目は？

【紅羽りお】 白のワンピース水着に猫耳を付けた写真です（5月・6月）。猫が好きだし、コスプレっぽいイメージも取り入れてみようかなと。笑顔よりはちょっとカッコいい感じに仕上がっています。

――2025年はどんな年になりましたか？

【紅羽りお】 昨年以上に仕事でいろいろなコスプレができたし、グラビア誌で取り上げられるようになって楽しく過ごせました。2026年はもっと掲載誌を増やしたいし、できれば美味しいごはんとお酒がある沖縄でロケしたいです。海ぶどうと梅水晶（サメの軟骨と梅肉を和えたもの）が大好き。日本酒もめっちゃ飲みます（笑）。

週刊ポストによるデジタル写真集「元保育士コスプレイヤーのバズるランジェリー」も11月21日から配信がスタート。12月30日と31日に開催されるコミケ（C107）への参加も決定。「2日間いるのでぜひ会場で見つけてほしいです！」と呼びかけた。