色白＆美肌が魅力。「なにわのホワイトダイヤモンド」こと白浜さち（しらはま・さち）さんが、 9th DVD「白くて、甘くて、ずるい。」（発売元：エアーコントロール、収録時間：160分、価格：4378円）の発売記念イベントを11月2日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2月から4月にかけて、新潟県や都内のスタジオで撮影された9th DVDは、触れ込みにもあるが「初めての雪山撮影を敢行」というのが最大の特徴。白浜さん自身もずいぶん前から雪グラビアに挑戦したいと思っていたそうなので、その念願を叶えた映像と言えるだろう。

――雪山でのロケはいかがでした？

【白浜さち】 雪は冷たいのですが、気温は20度くらいあったので意外と汗をかいちゃいました。彼氏（＝視聴者）と雪山に遊びに行って、人気のないところでイチャイチャする……みたいなストーリーになっています。

――全体的なシーンとしては？

【白浜さち】 雪山は2月の新潟県でしたが、桜の花が咲く場所でも撮っていて、季節感も楽しめる感じです。寝室でオイルマッサージされたり、ゴールドのビキニで踊ったりもしました。

――オススメは？

【白浜さち】 やっぱり念願を叶えることができたという意味で、雪グラビアのシーンを挙げたいです。スキーウェアを脱ぎ、真っ赤なレースの衣装で魅せる映像になっているのですが、白銀の世界との対比がすごく美しいと思います。

――ほか注目は？

【白浜さち】 薄紫色のシャツを着て、ソファーに座ってキスを求めるシーンです。近距離で焦らし合うところに力を入れていて、タイトルにもある「ずるい。」がいい感じに表現できました。

11月1日からデジタル写真集「誰かに見られないかな…」の配信がスタート。「12月1日にもまた新しい作品が出るので楽しみにしていてほしい」とPRした。撮影会などのスケジュールはSNSで確認しよう。