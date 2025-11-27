このページの本文へ

【3日間】すた丼肉50％増量、油そばは肉2倍に!!　“いい肉の日”キャンペーンスタート

2025年11月27日 10時30分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

すごいのくるぞ……！

　丼チェーン「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」では、11月の「肉の日キャンペーン」を11月27日・28日・29日の3日間開催する。期間中、15品以上の対象商品の肉がもれなく50%増量となる（一部店舗をのぞく）。

　

お肉がなんと50%増量！すた丼の肉の日企画

　すた丼屋では、通常は毎月29日の“肉の日”にあわせて1日限定で「肉の日キャンペーン」を実施しているが、11月29日の“いい肉の日”に合わせて、今月は3日間開催となる。

　期間中は、看板メニューのすた丼をはじめとする15品のお肉が価格は据え置きで50%増量して提供。

▲すた丼（890円）

　対象メニューは、すた丼、すたみな焼き定食、すたみな油そば、生姜焼き丼、生姜焼き定食、 トッピングすた丼(ぶっかけとろろ・ネギポン酢・旨辛ねぎ盛り・ガーリックバター・キムチ・炙りチーズ黒胡椒・香ばしバターにんにく・南蛮タルタル・鬼マヨ明太ポテサラ・フライド山椒ラー油)。

　
　肉50％増量は、通常の「肉増量+290円」相当。なお、「すたみな油そば」の場合、肉100%増量される。

▲すたみな油そば（990円）



～トッピングすた丼各種も対象～

▲トッピングすた丼一例・ぶっかけとろろすた丼（1090円）

▲トッピングすた丼一例・ネギポン酢すた丼（1090円）

▲トッピングすた丼一例・旨辛ねぎ盛りすた丼（1090円）

▲トッピングすた丼一例・ガーリックバターすた丼（1090円）

※「すた丼」「生姜焼き丼」は、各種セットメニューでも対象
※腹五分目盛り・腹八分目盛りは対象外
※各種デリバリーサービスでの注文は対象外

太っ腹すぎる！

　なんとも太っ腹な肉の日企画。いろいろな肉の日のキャンペーンがある中で、定番メニューだけでなく15品にわたってお肉の増量が叶うのはすごすぎる……！（「すたみな油そば」に至っては100%増量！）

　1ヶ月頑張ったご褒美や来月に向けたエネルギーチャージに思いっきりお肉を楽しんでみてはいかがだろうか。

　（※文中の価格はすべて税込）

