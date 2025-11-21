AmazonブラックフライデーでJAPANNEXT最新モニターが最大25%OFF。200Hz対応モデルも安い！

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　JAPANNEXTは、Amazonの「ブラックフライデー先行セール」および「ブラックフライデーセール」において、デスクワークやクリエイティブ用途、ゲーミングにも最適な多彩なモニターを最大25%OFFで提供する。このセールは、11月21日から12月1日23:59まで開催される。

　セールの中で注目すべきは、23.8インチのウルトラハイスペックなゲーミングモニター「JN-IPS238G200F3」だ。このモニターは、フルHDの200Hz/0.5msの高速応答速度を備え、FPSゲームなど動きの速い映像を快適に楽しめる。DCI-P3:93%の広色域とHDR400相当の機能も搭載しており、ゲームや映像制作における色表現に優れている。25%OFFの14,985円で販売中だ。

　また、PS5とも互換性があり120Hzの高精細表示が可能な27インチの「JN-27i180Q」も注目の製品。こちらは20%OFFの22,384円で購入できる。また、34インチの湾曲ウルトラワイドモニター「JN-iC34UQ-C6H」は、ワイドな作業領域を持ちsRGB:99%の色再現性を実現しており、39,984円で販売中。

　興味のある人は、Amazon内のJAPANNEXT ブランドストアを確認してみてほしい。

