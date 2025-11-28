JAPANNEXT、4K×IPS×HDR400対応の27型モニターを発売　43,980円で多機能スタンドも搭載

　JAPANNEXTは11月28日、27インチの4K液晶モニター「JN-IPSB27U-HSPC6」を43,980円（直販価格:税込）で発売すると発表した。新製品はIPSパネルを採用し、多機能スタンドとUSB-C(最大65W)の給電に対応する。

　JN-IPSB27U-HSPC6は、3840x2160の4K解像度を持ち、フルHDの4倍の高解像度を提供する。これにより、複数のウィンドウを同時に表示し、高い生産性を実現することが可能だ。IPSパネルは、上下左右178°の広視野角を持ち、色やコントラストの変化が少ないため、どの角度から見ても正確で鮮やかな色彩を楽しむことができるとしている。さらに、優れたコントラスト比「2000:1」と深い黒の表現力を備えており、プロフェッショナルな作業にも適している。

　このモニターは、HDR400相当の性能を備えた高輝度液晶パネルを採用しており、最大輝度400cd/m²、sRGB:100%およびDCI-P3:98%の広色域に対応する。これにより、明るい部分と暗い部分をはっきりと表現し、HDR対応のコンテンツをリアルに再現することができるという。また、高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドは、最大140mmの範囲で画面の高さを調整でき、さらにピボットやスイーベル機能にも対応している。

　様々な機器との接続が可能で、HDMI2.0、DisplayPort1.4、USB-Cといったインターフェイスを備えている。USB-C(最大65W給電)は、対応するPCの映像出力とノートPCへの給電を一本のケーブルで実現し、接続環境をすっきりとさせる。さらに、KVM機能を搭載しており、モニターに接続したキーボードやマウスを複数のPC間で切り替えて使用することが可能だ。

