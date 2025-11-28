R3000湾曲・VAパネル搭載の23.6型が1.5万円台　JAPANNEXTが新モデル発売

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　JAPANNEXTは11月28日、フルHD解像度を持つ23.6インチのVAパネル搭載湾曲液晶モニター「JN-VC236F」を発売すると発表した。価格は15,980円（参考価格:税込）。

　「JN-VC236F」はR3000の湾曲ディスプレイを採用しており、視野角178度と高い画質を保持しながら、臨場感あるコンテンツ体験を実現する。23.6インチというコンパクトなサイズは、テレワークやノートPCのサブディスプレイとしても優秀だ。

　本モニターは高画質VAパネルを採用し、3000:1の高コントラスト比を実現することで、色鮮やかな映像を提供する。HDMIとVGAインターフェースを搭載し、古いPCとの接続も可能。このモデルはフリッカーフリーやブルーライト軽減モードを備えており、長時間作業にも適しているという。

　特筆すべきは75x75mm VESAマウントへの対応で、別売りするモニターアームを使用することで、さまざまな作業環境に適応できる点だ。スピーカーは内蔵していないが、他の音響設備と組み合わせることで、より良い音響環境を整えることが可能である。2年間のメーカー保証も付帯しているため安心だ。

