持ち歩けてVESA対応。JAPANNEXTの23.8インチモバイルディスプレイが自由度高すぎ

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　JAPANNEXTは11月21日、23.8インチのIPSパネルを搭載したフルHD解像度の大型モバイルディスプレイ「JN-MD-IPS238F-C6」を39,980円(直販価格:税込)で発売すると発表した。

　JN-MD-IPS238F-C6は、23.8インチのIPSパネルにより高画質で鮮やかな色彩を持つフルHDディスプレイだ。視野角は上下左右178度に対応し、sRGB:100%、DCI-P3:91%の広色域カバー率を誇る。ワーケーションや家庭内でのデュアルディスプレイ環境を想定し、最大65Wの給電が可能なUSB-C対応、HDMI 1.4装備の利便性が兼ね備えられている。

　さらなる利便性には、ブルーライト軽減モードやフリッカーフリー設計、1.5W×2のスピーカー内蔵が含まれ、快適さを追求している。また、フェルトケースが付属し、携行性も考慮されており、2年間のメーカー保証も付く。モニターアームに装着可能なVESA規格(100x100mm)対応も魅力的な機能だ。

　この製品は、公式サイト、Amazon、Yahoo!ショッピング、楽天市場を通じて購入できる。製品に関する詳細情報および購入については公式サイトの製品ページを参考にしてほしい。

