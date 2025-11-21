65W給電・VESA対応・自立スタンド搭載。万能4Kモバイル23.8型が登場

JAPANNEXTは11月21日、23.8インチのIPSパネルを搭載した4K解像度の大型モバイルディスプレイ「JN-MD-IPS238U-C6」を59,980円（直販価格:税込）で発売すると発表した。高精細な画質により、デュアルディスプレイ環境を簡単に構築可能だ。

「JN-MD-IPS238U-C6」は、フルHDの4倍の解像度を誇る4K(3840x2160)に対応しており、圧倒的な高生産性を提供する。視野角178度の高画質IPSパネルは、色鮮やかなコンテンツ表示を実現する。特に写真や資料、動画コンテンツの鑑賞など、幅広い用途で使用可能だ。

USB-Cポートによる65Wの給電機能も備えており、外部デバイスへの電力供給が可能だ。モニター背面のキックスタンドによって、どこでも自立して使用でき、持ち運びに便利なフェルトケースも付属している。また、VESA規格に対応しており、モニターアームとも互換性がある。

さらに、DCI-P3:99%、Adobe RGB:92%の広色域に対応し、映像や写真の色彩も美しく表現する。この製品には2年間のメーカー保証が付属し、Amazonや楽天市場、Yahoo!ショッピングを通じて購入可能だ。