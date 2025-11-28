JAPANNEXTが“最大40%オフ”！ 4Kゲーミングモニター含むリファビッシュ品セール開始

JAPANNEXTは、液晶ディスプレイ製品のリファビッシュ品が最大40%割引となる「BLACK FRIDAY リファビッシュビッグバザール」を11月28日から12月15日までの期間限定で開催する。購入はJAPANNEXT公式ストアで可能で、リファビッシュ品には1年間のメーカー保証が付くという。

リファビッシュ品（再生品）モニターは、何らかの不具合があったモニターや、不具合が確認されなかった返品モニターに対して点検・修理を行い、品質基準を満たす製品のことを指す。JAPANNEXTのリファビッシュ品は現行品を含む全製品が対象で、新品同様の品質を確認して販売される。これらの商品には、外見破損や機能不良など様々な理由で返品された製品も含まれており、顧客は低価格で高品質の製品を手に入れられる。

セールの対象商品には、31.5インチの4Kゲーミングモニター「JN-315V160UR-HSP」やフルHD液晶モニター「JN-V215DF」など多様なモデルが含まれる。これらの製品は最大40%の割引価格が適用され、JAPANNEXT公式ウェブサイトで販売される。在庫が無くなり次第終了となるため、早めの購入が推奨される。