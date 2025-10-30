このページの本文へ

OpenAI「Sora」に“キャラクターカメオ”機能　オリジナルキャラでAI動画が作れる

2025年10月30日 10時15分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

OpenAI

　OpenAIは10月30日、動画AIアプリ「Sora」に「キャラクターカメオ」機能を追加したと発表した。ペットやモノなど、動画に登場するキャラクターを“カメオ”として登録し、新しい動画に“出演”させられる。

　登録方法は、対象キャラクターの動画をアップロードし、数秒待った後に名前と説明文を入力するだけ。通常の“カメオ”同様、公開範囲も設定できる。

　Soraは、ユーザー自身を“カメオ”としてAI動画の中に登場させ、短尺クリップとして共有できるSNSとして運営されてきた。これまでカメオとして使えるのは本人確認ができたユーザー自身の顔に限られていたが、新たにキャラクターの登録ができるようになった形だ。

　一方で、Soraリリース当初は漫画やゲームのキャラクターなど、著作物を含む動画が簡単に生成できてしまう仕組みが問題になった。キャラクターカメオ機能の活用にあたっても、登録したいキャラクターに他者の権利が含まないかどうかは確認が必要になりそうだ。

