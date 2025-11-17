ロードマップでわかる！当世プロセッサー事情 第850回
Zen 6＋Zen 6c、そしてZen 7へ！ EPYCは256コアへ向かう AMD CPUロードマップ
2025年11月17日 12時00分更新
久しぶりにAMDのロードマップを紹介しよう。11月4日に第3四半期の決算発表を行なったAMDは、翌週の11月11日にFinancial Analyst Day 2025を開催した。ここでいろいろロードマップなどが公開されたので、今回はCPU周りをまとめて説明する。
Zen 6世代に新しいAI Data Typeを追加
まずMark Papermaster CTOによるスライドから。CPUコアのアーキテクチャーであるが、すでに現在Zen 6の開発が進んでいることは明らかにされている。Zen 6ベースのVeniceの最初のシリコンはテープアウトが完了し、ウェハーの試作も完了したことは今年4月に明らかにされている。
今回明らかにされたのは、このZen 6の世代にも当然、高密度のZen 6cが追加されることと、新しいAI Data TypeのサポートとAIパイプラインの強化が施されていること。それとその次にZen 7が予定されていることが公式に明らかになった。
まずZen 6/6cについて。New AI Data TypeというのはAVX512-VNNIの拡張ではないかと思われる。AMDのUmesh Kalvakuntla氏(2024年6月よりAMDのCompiler Engineerとして勤務)が今年11月7日に投稿したGCC (GNU Compiler Collection)のパッチによればZen 5までのAVX512関連命令のサポートに加え、新たに以下の5命令が追加されたとある。
- AVX512_BMM
- AVX_NE_CONVERT
- AVX_IFMA
- AVX_VNNI_INT8
- AVX512_FP16
この5命令はいずれもSapphire Rapidsで新たに追加されたもの(16bit幅で言えばこれまではCooper LakeでAVX512_BF16が追加されており、これはZen 5でもサポートされていた)であり、今回これをZen 6/6cでもサポートすることになったのがNew Data Typeという話ではないかと思われる。逆に言えばFP8やFP4、FP6のようなものはまだ手付かずのようだ。
余談ながらこのSapphire Rapidsでは、ほかにCMPCCXADDとPREFETCHI命令も追加されており、PREFETCHIはもうサポートされているが、CMPCCXADDは現状未サポートのままのようだ。この理由は不明である。
まだ詳細が不明なのは"More AI Pipelines"であり、現在のAMDのAI関連命令は全部浮動小数点（Floating Point）側で処理しているから、これはつまりFPUをさらに強化する、という話になる。過去の構成をまとめるとFPUは以下のようになっていた。
|FPUの構成
|FPUデータ幅
|命令実行サイクル
|Zen 1
|128bit×4
|AVX256×1
|Zen 2/3
|256bit×4
|AVX256×2
|Zen 4
|256bit×4
|AVX256×2/AVX512×1
|Zen 5
|512bit×4
|AVX256×2/AVX512×2
Zen 1～Zen 3の世代まではFPUはADDとMULが別々のパイプラインで、2つを組み合わせて1つのAVX256命令を処理できる格好だったが、問題はADD側が非対称構成(片方のADDはサポートできる命令がやや足りない)関係で、実行パイプラインの数の半分しかAVX256命令が処理できなかった。
これを解決して完全な対称型になったのがZen 4で、この世代で初めてAVX512命令をサポート。Zen 5では実行パイプラインのデータ幅を倍増させて、ついに1サイクルで2つのAVX512命令を処理できるようになった。
ならば、AVX256では4命令/サイクルになるのか？ となる。しかし、連載815回で説明したようにAVX256の実行時はFPUのクロックゲーティング／パワーゲーティングが行なわれて扱えるデータ幅が半分になるので、処理性能はAVX256×2のままである。
ではZen 6は？ だが、いきなり512bit×8にはならないと思われる。せいぜいが512bit×6程度ではなかろうか。それもすべての命令で対応するわけではなく、拡張された部分がサポートするのはAVX512-VNNI関連命令だけ、とか制約がつきそうな気がする。
理由は簡単で、倍増させると大幅にエリアサイズが増えるし、消費電力も増えるからだ。ちなみに以前、Zenの構造をGCCのソースコードから推定する試みを行なったが、現状まだZen 6向けのパッチがgcc/config/i386/向けに投稿されていないので、筆者の推定が正しいかどうかは判断がつかない。
続くZen 7ではNew Matrix Engineが追加されるとしている。考えられるのはインテルのAMXかArmのSME2、ないしIBMのMMAということになるが、順当に考えればAMXであろう。
問題はAI Data Format Expansionである。実はAMX、Sapphire RapidsではINT8とBF16のみ。Granite RapidsでFP16、Granite Rapids-DでComplex(FP16の複素数型)が追加され、今後登場するDiamond RapidsではFP8/TF32が追加サポートされるという話になっている。
Diamond Rapidsでは、AVX512ではなくAVX10.2のサポートになる(のでAVXもFP8をサポートする)のだが、Zen 7でAVX 10.2のサポートまでいくのか、それとも単にGranite Rapids-D相当のComplexどまり(AVX 10.1)になるのかは判断がつきかねる。なんとなくAVX10.1相当でとまりそうな気がするのだが根拠はない。
ちなみにIPCや動作周波数、内部のパイプラインの詳細などはまったく公開されていない。とりあえずZen 6世代がN2ベースなのは間違いなく、Zen 7は時期的に言えばTSMC A16も利用可能ではあるのだろうが、コストや供給能力などを考えるとN2 Phoenixどまりの可能性もありそうだ。
