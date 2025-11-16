このページの本文へ

小悪魔系の魅力あふれる清宮みいな、制服やサキュバス姿で魅せる1st DVDリリース！

2025年11月16日 19時00分更新

文● 清水　編集●ASCII

　色白で小悪魔的な可愛さが魅力。撮影会でも人気の清宮みいな（きよみや・みいな）さんが、1st DVD「初恋天使」（発売元：グラヴィス、収録時間：110分、価格：4620円）の発売記念イベントを11月2日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

　いま25歳の清宮さんは、今年3月から本格的にグラビア活動を始め、「ミスヤングチャンピオン 2025」にも参加。ファイナリストに選出された期待の新人である。今春に宮古島で撮影された1st DVDは、高校生の恋愛をテーマにした映像である。

――初めての映像ロケはいかがでした？

【清宮みいな】　めちゃくちゃ寒くて、プールで撮影しているときなどは凍え死にそうになるほど。途中で泣いちゃったりもしましたが、がんばって形にした1st DVDなのでいっぱい視聴してもらいたいです。

――どんなシーンが楽しめますか？

【清宮みいな】　学園が舞台なので制服はもちろん、水着でビーチに行ったり、彼氏（＝視聴者）のためにメイドになってあげたりします。特に競泳水着はスタイルがよく見えるし、めっちゃ似合うとスタッフの方々に褒められました！

――オススメは？

【清宮みいな】　ピュア感があって可愛いので、やっぱり制服がイチオシです。彼氏の夢のなかという設定のシーンで披露したサキュバス姿も、えちえちな感じで攻めている点で推したいです。

――ほか注目は？

【清宮みいな】　ソファーで透けた素材のワンピースを着ているシーンです。DVDジャケットにも採用されていますが、実は下になにも着けていません！　すごく大胆だと思うし、ギリギリ感を楽しんでほしいと思います。

　ちょっとミステリアスな印象のある清宮さんだが、実はとても愛嬌があって話しやすかったりする。撮影会でも「みいなちゃんと話しているときが一番楽しい」とファンに言われるそうだし、実物のほうが可愛いと評判なので、まだ知らない人はこの機会にチェックしよう。

