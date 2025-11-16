色白で小悪魔的な可愛さが魅力。撮影会でも人気の清宮みいな（きよみや・みいな）さんが、1st DVD「初恋天使」（発売元：グラヴィス、収録時間：110分、価格：4620円）の発売記念イベントを11月2日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

いま25歳の清宮さんは、今年3月から本格的にグラビア活動を始め、「ミスヤングチャンピオン 2025」にも参加。ファイナリストに選出された期待の新人である。今春に宮古島で撮影された1st DVDは、高校生の恋愛をテーマにした映像である。

――初めての映像ロケはいかがでした？

【清宮みいな】 めちゃくちゃ寒くて、プールで撮影しているときなどは凍え死にそうになるほど。途中で泣いちゃったりもしましたが、がんばって形にした1st DVDなのでいっぱい視聴してもらいたいです。

――どんなシーンが楽しめますか？

【清宮みいな】 学園が舞台なので制服はもちろん、水着でビーチに行ったり、彼氏（＝視聴者）のためにメイドになってあげたりします。特に競泳水着はスタイルがよく見えるし、めっちゃ似合うとスタッフの方々に褒められました！

――オススメは？

【清宮みいな】 ピュア感があって可愛いので、やっぱり制服がイチオシです。彼氏の夢のなかという設定のシーンで披露したサキュバス姿も、えちえちな感じで攻めている点で推したいです。

――ほか注目は？

【清宮みいな】 ソファーで透けた素材のワンピースを着ているシーンです。DVDジャケットにも採用されていますが、実は下になにも着けていません！ すごく大胆だと思うし、ギリギリ感を楽しんでほしいと思います。

ちょっとミステリアスな印象のある清宮さんだが、実はとても愛嬌があって話しやすかったりする。撮影会でも「みいなちゃんと話しているときが一番楽しい」とファンに言われるそうだし、実物のほうが可愛いと評判なので、まだ知らない人はこの機会にチェックしよう。