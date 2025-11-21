NECPCがAIと仕事ができるビジネスPC「VersaPro タイプVX」を発表

Core Ultra 200Uシリーズを搭載した15型ノートです





NECパーソナルコンピュータは、法人向けノートPCの新製品として「VersaPro タイプVX」と「VersaPro タイプVE/タイプVF」を発表した。

価格はタイプVXが約39万円、VE/VFが約34万円からで、11月21日より受注を開始する。

VersaProタイプVXは、15.6型ディスプレイを搭載したA4サイズの据え置き型ノートPC。AI処理に対応するNPUを内蔵したCore Ultra 200Uシリーズを搭載。生成AIを活用した業務アプリケーションや支援ツールに対応し、処理負荷の軽減と生産性の向上を実現。セキュリティ面では全構成でSecured-Core PCに対応する。

インターフェースはUSB Type-A×4、USB Type-C（PD・DP対応）×1、HDMI、VGA、SDカードスロット、有線LAN、ヘッドフォン/マイク共用端子で光学ドライブが選択可能だ。

バッテリー駆動時間はJEITA3.0で約6.1時間（動画再生時）/約10.1時間（アイドル時）で、ユーザーが交換可能である。

VersaProタイプVE/タイプVFは、メモリをDDR5 に刷新し、より快適な動作環境を実現した15.6 型ディスプレイ搭載のエントリーモデル。第13世代Coreプロセッサーを搭載し、テンキー付きのアイソレーションキーボードやヤマハ製Web 会議機能など、業務利用に適した基本性能を備える。