【全5機種】NECPC、ハイブリッドワークにあわせた新型「VersaPro」「Mate」シリーズを発表

NECパーソナルコンピュータ（以下、NEC PC）は8月27日、モバイルノートPC「VersaPro」シリーズとデスクトップPC「Mate」シリーズの新型5機種の受注を開始した。出荷は9月中旬を予定している。

VersaProとMateはNECから引き継いだ企業向けPCのブランド。ハイブリッドワークの普及やWindows 10サポート終了にともなうPC買い替え需要に対応できる機種として展開する。

発表されたのは下記の5機種だ：

「VersaPro タイプ VM」（AI対応のモバイルノートPC、33万5000円から）

「VersaPro タイプ VB」（エントリーモバイルPC、30万5000円から）

「Mate タイプ ME」「Mate タイプMB」（NPU搭載デスクトップPC、35万円／33万6000円から）

「Mate タイプ MA」（省スペースデスクトップPC、26万1000円から）

VersaPro タイプ VM／タイプ VB

VersaPro タイプ VMは、ハイブリッドワークの推進を支援するというAI対応モバイルノートPC。最軽量構成時の重量は約1.1kg。

狭額縁の14型16:10 WUXGA（1920×1200ドット）液晶を採用し、ノングレアタッチパネルの選択も可能。NPU搭載のAMD Ryzen 5 Pro 8640U／8540Uプロセッサーを備え、タッチパネル搭載時でも1.2kg未満という前世代機種からの軽量化を実現。USB Type-C×2、USB（Type-A）×2、HDMI、イーサーネット（有線LAN）、microSDなどを備え、LTE対応により外出先でのインターネット接続も可能だ。

また、AIによるバッテリー制御で長時間駆動（動画再生時約10時間／アイドル時最大約22.6時間）と劣化抑制を実現し、ユーザー自身で安全かつ簡単にバッテリー交換できる構造を採用している。



OSはWindows 11 Pro（64bit）。製品サイズはタッチパネル非搭載時が幅315×奥行222×高さ19.2mmで、タッチパネル搭載時が幅315×奥行222×高さ18.5mmで重さが約1.1kg（最小構成時）となる。

VersaPro タイプ VBは、エントリー価格帯のモバイルノートPCで、Core 5 220U／Core 5 210H／Core 3 100U）を搭載.。最大32GBメモリー、最大512GB SSDを選択可能だ。

ディスプレーは13.3型WUXGA液晶（1920×1200ドット）で、バッテリー駆動時間は動画再生時が約8時間、アイドル時最大約18.4時間となっている。また、イーサーネット（有線LAN）、赤外線カメラ（フロント）、指紋認証を標準搭載するほか、汚れにくいシボ加工のパームレストや、上位機種同等の1.5mmキーストロークのキーボードを備えている。



OSはWindows 11 Pro（64bit）。製品サイズは幅300×奥行209.5×高さ17.95mmで重さが約1.25kg。

Mate タイプ ME/MB、Mate タイプ MA

Mate タイプ ME/MBは同シリーズ初のNPU搭載デスクトップ。インテルCore Ultra 200Sシリーズを採用している。

インテルvPro Enterpriseへの対応や、BIOS改ざん検知・自己回復機能、マイクロソフトが提唱するSecured-core PC対応の高度なセキュリティ機能を搭載。NECオリジナルのAI Plus BizやBIOS版ハードウェア・スキャンなども搭載され、使いやすさも向上しているという。

CPUはCore Ultra 7 265／Core Ultra 5 235／Core Ultra 5 225から選択でき、メモリーはDDR5最大64GB、ストレージは256GB／512GB／1TBから選択可能。Wi-Fi 7も選択可能で、OSはWindows 11 Pro（64bit）を搭載。DVD スーパーマルチドライブも選択可能だ。



製品サイズはスタビライザ含まない場合は幅89×奥行300×高さ340mm、スタビライザ含んだ場合は幅216×奥行300×高さ345mm。

Mate タイプ MAは、横幅9cm以下のスリム設計が特徴のエントリーデスクトップPCで、第14世代インテルCore iシリーズCPU（Core i7-14700 / Core i5-14400 / Core i3-14100 / Intel プロセッサー300）を搭載し、最大32GBメモリーまで拡張可能。

Wi-Fi 6Eも選択可能。USB×7ポート、DisplayPort、HDMI、VGA端子など豊富なインターフェースを備え、全面的に白を採用したすっきりとした新デザインとなっている。



OSはWindows 11 Pro（64bit）。製品サイズは幅159×奥行292×高さ356mm（スタンド含む）で、幅89×奥行292×高さ340mm（スタンド含まず）。