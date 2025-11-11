キーボードなのに自由すぎだろ！ カスタムスイッチ＆メディアドックまで装着しているbe quiet!の「DARK MOUNT」

テックウインドは11月7日、ドイツのPCパーツブランド「be quiet!」の新製品として、静音性とカスタマイズ性に優れた多機能キーボード「DARK MOUNT」「LIGHT MOUNT」、手頃な価格帯で高い冷却性能を実現する簡易水冷クーラー「PURE LOOP 3」シリーズなど合計9製品を順次出荷・販売します。

静音性を重視したキーボードと水冷CPUクーラー

■DARK MOUNT

DARK MOUNTは、静かで滑らかな打鍵ができる「be quiet! サイレントリニアオレンジスイッチ／タクタイルブラックスイッチ」を採用したキーボード。3層防音構造やスペースバー内フォーム、潤滑済スタビライザーにより、安定した心地よい打鍵感を提供します。テンキーとメディアドックは着脱・左右配置が可能なため、デスク環境や好みに合わせて自由にレイアウトできる点も特徴です。

また、3ピン／5ピンのMX互換キースイッチのホットスワップに対応しており、市販スイッチにも交換できて自分好みの打鍵感を追求できます。キーごとのRGB発光もカスタマイズ可能で、アーチ型ディフューザーによって光が均一に広がるのも特徴です。

■LIGHT MOUNT

LIGHT MOUNTもサイレントリニアオレンジ／タクタイルブラックスイッチと3層防音構造を採用し、静かで快適な打鍵を提供します。MX互換ホットスワップに対応しているため、好みのキースイッチへ交換するカスタマイズが可能。3Dメディアホイールや5つのプログラマブルマクロキーを備え、専用ソフト「IO Center」からショートカット設定などをプログラムできる点が特徴です。

アドレサブルRGBライティングはキーボード上部と側面にも配置され、デスク周りの雰囲気を華やかに演出します。キーキャップは耐久性の高いPBTダブルショット仕様で、トッププレートには堅牢なアルミ素材を採用。さらに、磁石式パームレストも付属しており、長時間の作業やゲームプレイでも快適な使い心地をサポートします。

■PURE LOOP 3

PURE LOOP 3シリーズは、PWM制御ポンプとPURE WINGS 3 PWMファンを採用し、静音性と冷却性能のバランスに優れた水冷CPUクーラーです。柔軟なスリーブチューブは取り付けが簡単で、メンテナンスもスムーズ。落ち着いた外観デザインはPC内部で自然になじむので、光らせないPCを組みたい人にはもってこいの製品でしょう。メーカー保証は3年間となっており、長期的に安心して利用できます。

■PURE LOOP 3 LX

PURE LOOP 3 LXは水冷クーラーにアドレサブルRGBライティング演出を加えたモデル。PWM制御の高回転ファンとウォーターブロックが発光し、付属の交換フィルムによって見た目のカスタマイズも楽しめます。柔軟なチューブ構造や扱いやすい取り付け設計はそのままに、冷却性能とメンテナンス性、そして視覚的な華やかさを両立したモデルとなっています。