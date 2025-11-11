介護士も兼務する癒し系グラドルの鈴原りこ（すずはら・りこ）さんが、18th DVD「M」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：124分、価格：4620円）の発売記念イベントを10月19日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

1月に発売された2nd写真集「もっといっぱい、すきになる。」も重版され、グラビア活動は絶好調と言える鈴原さん。昨年に都内で撮影された18th DVDは、可愛いメイドになってご主人様（＝視聴者）にお給仕する物語である。

――すごく似合っていますよね。

【鈴原りこ】 「おかえりなさいませ、ご主人様。初めてのご来店ですか？」というセリフで始まるのですが、なんと調教されてしまうんです。ありそうでなかった設定を楽しんでもらえると思います。

――シーンとしては？

【鈴原りこ】 メイド服を脱がされて体をいたずらされたり、体操着を着させられて屋外に連れ出されたり、手錠をかけられたままシャワーを浴びさせられたりします。ギリギリを攻めるシーンが多いですが、可愛いメイド服が着られたのはよかったです。

――オススメは？

【鈴原りこ】 夜の寝室でパジャマ姿を披露するシーンです。パジャマを脱ぎ始めてからが大変で、見えないように気を配りながらポーズを考えていました。体操着のシーンも久しぶりだったし、緑色のものを自分で選んだので視聴してほしいです。

――実際の鈴原さんのキャラに近いのは？

【鈴原りこ】 実はあまりなかったりします。嫌なことは嫌だとはっきり言うし、最近はよく「男みたいだよね」と友達にも言われますから（笑）。そんな実際の私とのギャップに注目してもらえたら、今作はよりおもしろいと思います。

ステージにはメイド衣装で登場したが、18th DVDの内容に合わせて新調したものだとか。レッド系に染めた髪色も珍しかったし、集まったファンを大いに喜ばせた。いま週5で介護士として働いていることもあり、次回作のリリースは未定だが「期待に応えられるようにがんばりたい」と抱負を述べた。