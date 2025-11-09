12月で結成6周年を迎えるアイドルグループ「アイテムはてるてるのみ」で活躍中の後藤まつり（ごとう・まつり）さんが、1st写真集「まつりがはじまる。」（発行元：徳間書店、定価：4180円）の発売記念イベントを11月2日、秋葉原の書泉ブックタワーで開催した。

奇跡の9頭身と呼ばれ、グラビアにおいても85cm・GカップとS字を描く美しいくびれが最強だと評判の後藤さん。紙の写真集は本人にとっても念願だったし、応援を続けてきた多くのファンが会場に詰めかけた。ロケは7月に沖縄で行われたそうである。

――手にした感想から聞かせてください。

【後藤まつり】 やっと夢が叶えられたという気持ちで、本当にうれしいです。表紙はすごく大人っぽくて大胆ですが、ファンの方々からも「がんばったね」という意見をいただけてよかったです。

――お気に入りは？

【後藤まつり】 現地の野良猫と一緒に写っている写真です。自分のなかで写真集は動物と撮るというイメージがあったし、ぜひやってみたいと思っていたので！ 特にナチュラルな表情が出ている（右ページ下側の）写真が好きです。

――水着ショットなら？

【後藤まつり】 赤のチェック柄ビキニにデニムを組み合わせた格好で、クルマに乗ったりしながら撮った写真です。その後の展開もすごいので、ぜひページをめくって確認してほしいです。

――今日の衣装のポイントも。

【後藤まつり】 胸が強調される系のレイヤードワンピースです。私が着たら（Gカップあるので）危ないかなとは思っていましたが、せっかくの機会なので下ろしました。武器は活かしながらがんばっていきたいです（笑）。

グループの活動については、10月から東名阪ツアー「晴れのち、君と。」がスタート。11月22日に名古屋ReNYにて、12月7日に大阪のamHALLで開催。ツアーファイナルと6周年ワンマンライブも都内（場所は未定）で開催されるので、グループのXで確認しよう。