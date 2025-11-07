GIGABYTE、サポート窓口を一元化！「アフターサポートセンター」始動

シー・エフ・デー販売が代理店を務めるGIGABYTEは11月7日、ユーザーサポート体制の充実を図るため、「GIGABYTEアフターサポートセンター」を11月1日に開設したことを発表した。これにより、GIGABYTEブランドのノートPCやデスクトップPC、AI ATOMに加え、2025年12月1日からは液晶モニターもサポートの対象となり、あらゆる製品のアフターケアを一本化することが可能になるという。

新たに開設された「GIGABYTEアフターサポートセンター」は、これまで異なる窓口で提供されていた各種GIGABYTE製品のサポートを一つに集約。特に注目される点は、12月1日から液晶モニターも含めた包括的なサポートを提供することで、顧客の利便性を向上させるという。シー・エフ・デー販売もこれまでのサポートをこのセンターに引き継ぐ形となる。

サポート対象となる製品はノートPC、デスクトップPC、AI ATOM、そして液晶モニターとなっている。サポートはE-mailや電話に加え、公式ウェブサイトからも実施され、窓口は平日09:30から18:00まで対応する。ユーザーはこれを機によりスムーズで迅速なサポートを受けることができる。

E-mail：gigabyte_support_jp@gigabyte.jp

電話番号：050-3381-5092

対応時間：09：30～18：00（土日祝除く）

Web：https://www.aorus.com/ja-jp

X公式アカウント：@AORUS_JP