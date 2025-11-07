GIGABYTE、サポート窓口を一元化！「アフターサポートセンター」始動

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　シー・エフ・デー販売が代理店を務めるGIGABYTEは11月7日、ユーザーサポート体制の充実を図るため、「GIGABYTEアフターサポートセンター」を11月1日に開設したことを発表した。これにより、GIGABYTEブランドのノートPCやデスクトップPC、AI ATOMに加え、2025年12月1日からは液晶モニターもサポートの対象となり、あらゆる製品のアフターケアを一本化することが可能になるという。

　新たに開設された「GIGABYTEアフターサポートセンター」は、これまで異なる窓口で提供されていた各種GIGABYTE製品のサポートを一つに集約。特に注目される点は、12月1日から液晶モニターも含めた包括的なサポートを提供することで、顧客の利便性を向上させるという。シー・エフ・デー販売もこれまでのサポートをこのセンターに引き継ぐ形となる。

　サポート対象となる製品はノートPC、デスクトップPC、AI ATOM、そして液晶モニターとなっている。サポートはE-mailや電話に加え、公式ウェブサイトからも実施され、窓口は平日09:30から18:00まで対応する。ユーザーはこれを機によりスムーズで迅速なサポートを受けることができる。

E-mail：gigabyte_support_jp@gigabyte.jp
電話番号：050-3381-5092
対応時間：09：30～18：00（土日祝除く）
Web：https://www.aorus.com/ja-jp
X公式アカウント：@AORUS_JP

■関連サイト

ギガバイト トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2017年
08月
2015年
04月
09月
2014年
10月
2010年
01月
02月