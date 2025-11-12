限定マウスパッド付き！ 神鷹凛モデル「B850M AORUS ELITE WIFI7 ICE-P」が登場

GIGABYTE、神鷹凛モデルの新マザーボード「B850M AORUS ELITE WIFI7 ICE-P」を11月14日発売へ

GIGABYTEは11月12日、最新のAMD B850チップセットを採用したキャラクターモデルマザーボード「B850M AORUS ELITE WIFI7 ICE-P（型番：B850M A ELT WF7 ICE-P）」を、11月14日より販売開始すると発表した。

価格は34,800円前後のオープンプライスで、国内正規代理店を通じて購入可能となる。

神鷹凛デザイン×高性能MicroATX仕様

本モデルは、人気イメージキャラクター「神鷹凛」をモチーフにデザインされたMicroATXフォームファクターのマザーボード。

12+2+2フェーズのデジタル電源設計を採用し、VRM用大型ヒートシンクや一体型M.2 Thermal Guard Ext.を搭載することで、高負荷環境でも安定した電力供給を実現している。

さらに、PCIe x16スロットにはボタン式クリックリリース機構を採用し、M.2スロットはネジ不要のクイックマウント設計を採用。最新のDDR5メモリ規格「EXPO & XMP」にも対応している。

高速インターフェースと強固な拡張性

インターフェース面では、背面にUSB 3.2 Gen.2 Type-C（10Gb/s）、フロントにUSB 3.2 Gen.2x2 Type-C（20Gb/s）を装備。

単PCIe 5.0および単PCIe 4.0 M.2スロットをそれぞれ備え、すべてヒートシンク付きで放熱性も万全だ。

そのほか、PCIe x16 UDスロット・アーマーによる耐久性強化、2.5GbE有線LANに加えて、Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4にも対応。

ゲーミングやクリエイティブ用途に求められる高速・安定通信を実現している。

オールホワイトの外観と神鷹凛特別仕様

外観はヒートシンク、基板、Wi-Fiアンテナまで統一したオールホワイト仕様。

さらに、神鷹凛専用のデザイン装飾が随所に施され、ビジュアル面でもプレミアム感を演出している。

機能面でも、内蔵HDMIディスプレイ出力、Smart Fan 6、Q-Flash Plus、一体型I/Oバックパネルなど、利便性と信頼性を両立。

ゲーミングPCの構築に理想的な1枚といえる。

限定特典も付属

購入特典として、神鷹凛デザインの特製マウスパッドが同梱。

ファンアイテムとしても価値の高い限定仕様となっている。