GIGABYTE GS27FC2｜240Hz×1ms×1500Rの高性能ゲーミングモニター、Amazon限定発売

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

包み込まれる没入感。GIGABYTEの新型ゲーミングモニター「GS27FC2」が登場

　シー・エフ・デー販売が代理店を務めるGIGABYTE（ギガバイト）ブランドから、ゲーマーを次のステージへ導く曲面FHDモニター「GIGABYTE GS27FC2」が登場。発売日は11月7日で、Amazon限定販売という入手しやすさも魅力だ。

1500R曲面パネルで没入する映像体験

　本機は1500Rの曲面パネルを採用。プレイヤーを包み込むような視界の一体感が得られ、FPSやレーシングゲームで没入感を実現する。

　画面サイズは27インチFHD（1920×1080）。高精細かつ鮮やかな映像で、グラフィックのディテールを余すことなく堪能できる。

1ms×240Hzの圧倒的レスポンス

　ゲーマーが最も注目すべきは、1msの応答速度240Hzリフレッシュレート。激しいアクションシーンでもブレや残像を感じさせず、ヌルヌルとした映像でゲームの世界に没入できる。

　コンペティティブタイトルをプレイするユーザーにとって、このスペックは大きなアドバンテージとなるだろう。

デザインと機能の両立

　外観はシンプルでスタイリッシュ。デスク周りに自然に馴染むデザインながら、対戦ゲーム向けのサポート機能も多数搭載している。

豊富な接続端子と安心の3年保証

　インターフェースはHDMI 2.0×2DisplayPort 1.4イヤホンジャックを装備。ゲーミングPCやコンソール機との接続もスムーズだ。

　さらに3年間の製品保証が付いており、長期的に安心して使える点もポイント。

購入はAmazonで。セールを狙うのもアリ

　GIGABYTE GS27FC2は11月7日以降、Amazonにて購入可能。価格はオープン価格となっている。

■関連サイト

ギガバイト トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2017年
08月
2015年
04月
09月
2014年
10月
2010年
01月
02月