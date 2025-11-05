GIGABYTE GS27FC2｜240Hz×1ms×1500Rの高性能ゲーミングモニター、Amazon限定発売
包み込まれる没入感。GIGABYTEの新型ゲーミングモニター「GS27FC2」が登場
シー・エフ・デー販売が代理店を務めるGIGABYTE（ギガバイト）ブランドから、ゲーマーを次のステージへ導く曲面FHDモニター「GIGABYTE GS27FC2」が登場。発売日は11月7日で、Amazon限定販売という入手しやすさも魅力だ。
1500R曲面パネルで没入する映像体験
本機は1500Rの曲面パネルを採用。プレイヤーを包み込むような視界の一体感が得られ、FPSやレーシングゲームで没入感を実現する。
画面サイズは27インチFHD（1920×1080）。高精細かつ鮮やかな映像で、グラフィックのディテールを余すことなく堪能できる。
1ms×240Hzの圧倒的レスポンス
ゲーマーが最も注目すべきは、1msの応答速度と240Hzリフレッシュレート。激しいアクションシーンでもブレや残像を感じさせず、ヌルヌルとした映像でゲームの世界に没入できる。
コンペティティブタイトルをプレイするユーザーにとって、このスペックは大きなアドバンテージとなるだろう。
デザインと機能の両立
外観はシンプルでスタイリッシュ。デスク周りに自然に馴染むデザインながら、対戦ゲーム向けのサポート機能も多数搭載している。
豊富な接続端子と安心の3年保証
インターフェースはHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4、イヤホンジャックを装備。ゲーミングPCやコンソール機との接続もスムーズだ。
さらに3年間の製品保証が付いており、長期的に安心して使える点もポイント。
購入はAmazonで。セールを狙うのもアリ
GIGABYTE GS27FC2は11月7日以降、Amazonにて購入可能。価格はオープン価格となっている。
