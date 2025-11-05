最強ゲーミングPCを“自分の手”で！ GIGABYTE×QT DIG∞が福岡で体験イベント開催

日本ギガバイトはプロesportsチームQT DIG∞と共同で、11月16日に福岡県福岡市esports Challenger's Parkにて「Build & Battle 最強ゲーミングPCを一緒に作ろう！」という特別イベントを開催する。

このイベントは、GIGABYTE製PCパーツの特徴を楽しみながら学べる機会を提供する。参加者はハードウェアの専門家やQT DIG∞の選手と共に、最強のゲーミングPCを組み上げて参戦する過程をエンタメとして体験できる。さらに、AORUS公式マスコット「神鷹凛」のコスプレ出演も予定されている。

開催日時は11月16日13時30分から17時までで、内容は多岐にわたる。オープニングセッションから始まり、続いて2チームでPCを組み立て、そのスピードと美しさを競う「Build & Battle」が行われる。また、QT DIG∞の選手が組み上げたPCを用いて、来場者とゲーム対戦を繰り広げるという盛り上がりが期待されるステージも用意しているという。

イベントは無料で入場可能で、入退場も自由となっている。ただし、観客席には限りがあり、立ち見になる場合がある。また、混雑状況によっては入場制限が実施されることも考えられるため、早めの来場が推奨される。