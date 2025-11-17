GIGABYTEがQD-OLEDやUWQHD曲面など新ゲーミングモニター3モデルを発売｜最大240Hz対応

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

GIGABYTEが日本市場で新型ゲーミングディスプレイ3モデルを発売

　GIGABYTEは、11月21日より最新のゲーミングディスプレイ3モデルを日本市場で発売する。ラインアップは「MO32U2」「M27Q2 QD ICE」「G34WQC2」の3製品で、価格は順に179,800円、46,800円、56,800円となる。

QD-OLEDなど最新技術を搭載した個性豊かな3モデル

　まず注目したいのが、QD-OLEDパネルを採用した31.5インチモデル「GIGABYTE MO32U2」だ。UHD（3840×2160）の高解像度に加え、最大240Hzのリフレッシュレートを備え、0.03msの高速応答を実現する。DCI-P3 99%をカバーする広色域が精細な映像表現を支え、動きの激しいゲームでも滑らかな表示が可能だという。

　さらに、OLED特有の焼き付きリスクに対処するAIベースの保護機能を搭載し、3年間の保証も付属している。

　続いて、27インチのSS IPSパネルを採用した「GIGABYTE M27Q2 QD ICE」。量子ドット技術により広色域を再現し、VESA DisplayHDR 400認証も取得。リフレッシュレートは最大210Hzまでオーバークロックでき、白を基調とした軽量ボディが特徴的だ。

　NVIDIA G-SYNC Compatibleに対応しており、ゲーム中の入力遅延や画面のティアリングを抑え、安定したプレイ環境を提供する。

UWQHD曲面パネル採用モデルなど幅広い用途に対応

　最後に、34インチUWQHD（3440×1440）の曲面パネル（1500R）を備える「GIGABYTE G34WQC2」。広い視界と没入感の高い曲率がゲームにも日常作業にも適している。最大200HzのリフレッシュレートやVESA DisplayHDR 400に対応し、AMD FreeSync Premiumによる低レイテンシーな描画が大画面でも滑らかさを保つ。

　PIP/PBPにも対応しており、ワークスペースの拡張にも使いやすいモデルだ。

