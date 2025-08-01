990gでAI処理も快適。MSIの新ビジネスノート「Prestige 13 AI Evo」発売

MSI、軽量ビジネスノート「Prestige 13 AI Evo A2HM」の新モデルを発売

エムエスアイコンピュータージャパンは11月13日、軽量かつ高性能を備える13.3インチビジネスノートPC「Prestige 13 AI Evo A2HM」シリーズの新モデル「Prestige-13-AI-Evo-A2HMG-5579JP」を、11月20日より販売開始すると発表した。価格はオープン。

最新インテル® Core Ultra 7とNPUでAI処理にも対応

「Prestige 13 AI Evo A2HM」シリーズは、最新のインテル Core Ultra 7 プロセッサーに加え、AI処理に最適化された専用プロセッサー「NPU」を搭載。ビジネス用途で求められる高速処理を安定して実現する。

990gの軽量ボディと16.9mmの薄型設計で持ち運びに最適

重量はわずか990g、薄さ16.9mmのスリムデザインにマグネシウム合金ボディを採用し、携帯性と耐久性を両立。外出先での作業も快適だ。

32GBメモリで編集作業やビジネス利用を快適化

文書作成はもちろん、画像編集などメモリ負荷の高い処理も32GBメモリがスムーズにサポートし、日々の業務を効率化してくれる。