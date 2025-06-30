わずか0.5リットルの筐体にAI性能を凝縮――MSIのCubi NUC AIがグッドデザイン賞受賞

エムエスアイコンピュータージャパンは11月5日、Cubi NUC AIシリーズ ミニPCが「2025年度グッドデザイン賞」を受賞したと発表した。受賞理由として、デザイン、機能性、サステナビリティにおける同製品の卓越性が挙げられている。

Cubi NUC AIシリーズは、わずか0.51リットルのコンパクトサイズながら次世代のコンピューティング機能を搭載している。特にAI処理に特化したNPU（Neural Processing Unit）を備え、小型デスクトップPCでありながら高性能を実現し、環境に優しいデザインを追求している。

このミニPCは、ビジネス、教育、プロフェッショナルユーザーに向けて設計され、多様な用途でも卓越したパフォーマンスを発揮するという。審査委員会は、Cubi NUC AIシリーズの電力効率、考え抜かれたデザイン、さらに環境責任への取り組みを高く評価している。使用される筐体には37.25％のポストコンシューマー・リサイクル（PCR）プラスチックが用いられ、FSC認証パッケージおよび100％リサイクル可能な成形パルプ材が採用されている。

また、Cubi NUC AIシリーズは生産性とセキュリティを向上させる複数の機能を備えている。デュアル2.5G LANポートやThunderbolt接続を讃え、ハードウェアTPM 2.0による安全なアクセスが可能となっている。

MSIのCubi NUC AIシリーズは、ビジネス、教育、AIアプリケーションの分野におけるミニPCの新基準を打ち立て、デザインの美しさ、パフォーマンス、持続可能性の絶妙なバランスを示している。