AMD Ryzen 9000対応マザーボード登場｜MSI PRO A620AM-B EVOがA620A＋2.5G LANで強化

MSI、AMD Ryzen 9000シリーズ対応マザーボード「PRO A620AM-B EVO」を発売

　エムエスアイコンピュータージャパンは11月14日、AMD Ryzen 9000シリーズに対応するA620Aチップセット搭載マザーボード「PRO A620AM-B EVO」を11月21日に発売すると発表した。価格は13,980円。

Micro-ATX設計と信頼性の高い構成

　「PRO A620AM-B EVO」は、高品質な部材を採用したMicro-ATXフォームファクターの製品で、どんな構成にも合わせやすいシンプルなデザインが特徴だ。

EZ M.2 Clip II採用でM.2 SSDの着脱が簡単に

　M.2 SSDはネジを使わずに取り付け・取り外しができるEZ M.2 Clip IIを搭載。さらに64MBの大容量BIOS ROMにより、将来的なAM5 CPUにも柔軟に対応する拡張性を備えている。

2.5G LAN搭載で高速ネットワークに対応

　高速インターネット環境を必要とするユーザーに向けて、2.5G LANを標準装備。オンラインゲームや高品質ストリーミングなど、ネットワーク負荷の高い用途にも対応する。

Driver Utility Installerでスムーズなセットアップ

　Driver Utility Installerを搭載しており、インターネット接続だけで必要なドライバーを自動的にインストールできる点も使いやすさのポイントだ。

